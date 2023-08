Air Race X. V nové sérii leteckých akrobatů budou závodit i Kopfstein a Šonka

Air Race X je atraktivní seriál vzniklý v Japonsku, který kombinuje skutečné létání s prvky rozšířené reality. „Budeme létat v reálném prostředí, jen každý jinde, ale přitom na stejné trati. Diváci pak díky moderním technologiím dostanou zážitek, který tu ještě nebyl,“ vysvětluje Petr Kopfstein.

„Na úvod bych rád zmínil, že se nevrací závod Red Bull Air Race, třebaže všichni piloti, kteří se objeví v novém seriálu Air Race X, jím prošli. Což současně svědčí o opravdu vysoké kvalitě, která na diváky čeká,“ vysvětluje pětačtyřicetiletý Petr Kopfstein. Za seriálem Air Race X stojí pilot Jošihide Muroja, někdejší pilot a mistr světa Red Bull Air Race, podporovaný japonskou automobilkou Lexus, jejímž ambasadorem je v Česku i Petr Kopfstein.

Martin Šonka (vlevo) a Petr Kopfstein

Každý s každým

Jednou z nejnákladnějších položek byly vždy přesuny letadel – to v Air Race X odpadá. „Původně jsem se sám sebe ptal, jak to celé bude fungovat. Když jsem ale viděl detaily projektu a promluvil si se samotným Jošihide Murojou, jenž měl navíc vždy výborný technický tým, přesvědčil mě velmi záhy o kvalitě jeho vize. Tyto nové letecké závody totiž zajímavě kombinují realitu i virtuální svět,“ pokračuje zkušený pilot Petr Kopfstein.

Trénink bude probíhat také na trenažéru, aby piloti trať „nasáli“. „Další důležitou věc představuje fakt, že na trati nebudou nafouknuté pylony jako v minulosti, ale pouze zvýrazněné markery na zemi. Právě kvůli tomu je zapotřebí kvalitní trénink, abych poté nemusel místa hledat,“ poznamenává Petr Kopfstein, jenž v roce 2014 vyhrál Red Bull Air Race Challenger Cup a v témže roce i domácí akrobatický šampionát v kategorii Unlimited.

Co se týče jízdního řádu závodu, půjde o souboj každý s každým. Osmička pilotů bude mít na svůj let tři pokusy, započítá se ten nejlepší. Vítěz bere tři body, pokud bude rychlejší o více než půl sekundy než jeho soupeř. Remíza přináší jeden bod, a to v případě, kdy rozestup bude mezi oběma piloty menší než půl vteřiny. Nejlepší čtveřice poté ještě absolvuje semifinále, boj o třetí místo a finále. Tyto výsledky ovšem zůstanou skryté až do závodu v tokijské čtvrti Šibuja, jedné z vůbec nejrušnějších v japonské metropoli, který se uskuteční 15. října.

Sledování skrz aplikaci

Diváci v proslulé Šibuji si budou moct stáhnout speciální aplikaci a sledovat unikátní závod na chytrých telefonech ve VR brýlích nebo na velkých obrazovkách přímo v japonské metropoli. Diváci uvidí díky AR letadla jednotlivých pilotů a stejně tak i reklamu promítanou na obloze. „Vysílání poběží také v televizi, čeští fanoušci budou moci sledovat závod na oficiálním webu airracex.com,“ doplňuje Petr Kopfstein.

„V podstatě – kam se fanoušci hnou, čekají na ně jedinečné pohledy, které posouvají náš sport zase o kus jiným směrem. Navíc i my piloti budeme v napětí, protože výsledky znát nebudeme,“ neskrývá nadšení rodák z Karlových Varů Petr Kopfstein, jenž už v Japonsku dva velké úspěchy zažil. V roce 2017 si vyletěl druhé místo v závodě Red Bull Air Race mezi Masters, a v kategorii Challenger zde o dva roky dříve dokonce vyhrál. „Diváci ocení na Air Race X reálné výkony, které jsou zasazené díky AR do nádherných kulis. Myslím, že tenhle mix bude hodně bavit mladé lidi,“ podotýká Petr Kopfstein.

Pořadatelé Air Race X svou pozornost upínají také do budoucnosti. Po letošním prvním iniciačním závodě v Japonsku plánují v roce 2024 další čtyři závody a cílem má být reálný závod v roce 2025. „Potenciál zde jednoznačně vidím,“ uzavírá Petr Kopfstein.