Představovali jsme si jiné rozloučení, říká Kopfstein o Čibě

V sobotní kvalifikaci zaletěl pilot Teamu Spielberg velmi nadějný výsledek – obsadil šestou příčkou, která mu do Round of 14 nedělního závodu přisoudila Francouze Miku Brageota.

Start závodu byl posunut už na 10:00 místního času (03:00 SEČ), aby finále leteckého šampionátu nenarušil blížící se tajfun Faxai. První vstupoval do trati Brageot, kterému let nevyšel podle jeho představ a zaznamenal nevýrazný čas 59,021 (pro srovnání: v pomalejším ze dvou kvalifikačních letů si Petr připsal čas 58,225).

Motivace postoupit v posledním závodě byla obrovská! Český pilot chtěl předvést to nejlepší před stovkami tisíc japonských fanoušků, ale také poděkovat skvělým výsledkem za podporu českým příznivcům. Ve výsledcích ale bohužel u českého pilota zůstane zapsané nepopulární DSQ. Byl diskvalifikován za příliš vysokou rychlost, kterou vlétl do závodní trati.

„Samozřejmě jsme si představovali jiné rozloučení se šampionátem,“ uvedl Petr Kopfstein hned po závodě. „Věděl jsem, že Mikův čas nepatří k těm nejrychlejším. Bohužel, když jsem nalétával do trati, zasáhl mě poryv větru, který letadlo zpomalil a donutil mě přidat plyn. Hned jsem věděl, že náletová rychlost byla příliš vysoká. Celou dobu jsem to pak měl v hlavě a let se mi příliš nepovedl. Nedá se nic dělat. Všichni jsme do toho šli na hraně. Takové je závodění, takový je život,“ dodal smířeně pilot Teamu Spielberg, který se rozloučil se šampionátem 14. místem.

Uzavřel tak sezonu, která nebyla výsledkově šťastná – v Abú Zabí trápily Team Spielberg technické problémy po instalaci nového motoru (10. místo), v Kazani ho o postup připravila více než sporná penalta (13. místo) a na Balatonu si připsal devátou příčku.

Průběh sezony samozřejmě ovlivnilo také zmenšení počtu závodů na čtyři a zejména rozhodnutí pořadatelů o tom, že v následujícím roce nebude šampionát pokračovat. „Spíš než smutek ale cítím vděčnost. Byla to úžasná cesta a já si nesmírně vážím všeho, co mi přinesla. Red Bullu patří obrovské poděkování za to, že mi pomohl splnit si sen a investoval tolik prostředků, času a energie do leteckého sportu,“ řekl Petr.

Užíval si každou vteřinu

Do světa Red Bull Air Race vstoupil český pilot v roce 2014, kdy se zapojil do nižší kategorie Challenger. Hned v prvním roce ji dokázal celkově vyhrát. O sezonu později pak obsadil čtvrté místo, když mu obhajoba titulu unikla až v posledním závodě.

Skvělými výsledky si vysloužil pozvání do elitní divize Master Class, ve které působí od roku 2016. V prvním roce obsadil 14. místo, ale především sbíral zkušenosti a ladil svůj závodní speciál Edge 540 V3. Sezona 2017 už mu vyšla skvěle – celkově skončil pátý. Žádný jiný pilot nedokázal do té doby udělat tak rychlý progres! Loni se Team Spielberg potýkal s technickými komplikacemi, kvůli nimž byl letoun pomalejší než závodní speciály většiny ostatních pilotů. Nakonec z toho bylo 13. místo. Stejná příčka patří Petru Kopfsteinovi také v této sezoně, která bude alespoň prozatím tou poslední.

„Red Bull Air Race je ten nejúžasnější motoristický sport na světě a pro mě byl nejlepším zaměstnáním, jaké jsem mohl ve svém životě mít. Užíval jsem si každou vteřinu, kterou jsem mezi pylony strávil. Bylo to úžasné! A nezbývá než věřit, že se šampionát zase rozjede,“ říká Petr Kopfstein.