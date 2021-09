Pilot Kopfstein propadl triatlonu. Ale s létáním jsem ještě neskončil, slibuje

„Na sociálních sítích už sleduju víc triatlonistů než pilotů,“ říká se smíchem karlovarský letec, jenž se v sobotu opět postaví na start závodu CITY TRIATHLON Karlovy Vary.



Co vás přivedlo k triatlonu?

V rámci fyzické přípravy na závody Red Bull Air Race jsem se seznámil s triatlonistou Honzou Kubíčkem, sledoval jsem, jak trénuje, a přišlo mi to vždycky strašně těžké, pro běžného člověka nedosažitelné. Pak jsme ale spolu absolvovali nějaké tréninky v plavání, na kole i v běhu. Hodně mě to bavilo a začali jsme si ze srandy říkat, že až skončím, nějaký triatlonový závod si na amatérské úrovni zkusím.

Takže se z pilota stal triatlonista?

S létáním jsem určitě neskončil a věřím, že závody zase brzy budou. A vlastně si ani nemyslím, že bych se mohl nazývat triatlonistou. To mi s ohledem na mou výkonnost přijde až příliš troufalé. Ale líbí se mi komplexnost toho sportu, jeho pestrost. Když nejste dobří v jedné disciplíně, můžete to dohnat v jiné. Já teda nejsem dobrý v žádné z nich, ale o to víc mě baví trénovat.

Která z těch disciplín je pro vás největším strašákem?

Nejdřív jsem se bál plavání, ale už jsem si jistější. Největší problém mám s během kvůli komplikovanému úrazu kolena, které se mi nepodařilo dát úplně dohromady. Běh je tak pro mě pořád trochu bolestivá záležitost. Nejvíc mě asi baví kolo.

Triatlonů je více druhů – olympijský, terénní, dlouhý… Který z nich vás nejvíc láká?

Do terénu se bojím kvůli technicky náročné cyklistice, kterou bych asi nepřežil. Dlouhodobě mě nejvíc láká poloviční Ironman. Na celého Ironmana bych si netroufl, to už je pro mě příliš velká dávka, ale půlku jsem si dal jako cíl. A ještě bych si rád zlepšil výsledek na domácím závodě v Karlových Varech, kde se jede sprint (0,7 km plavání – 20 km kolo – 5 km běh, pozn. red.).

Takže se po roce opět vrátíte na CITY TRIATHLON Karlovy Vary?

Určitě to mám v plánu, i když jsem netrénoval tak, jak bych si představoval. Nechci si nechat ujít atmosféru, která tu při závodech panuje. Přitom když jsem před dvěma lety předával ceny vítězům, nikdy by mě nenapadlo, že budu také závodit. Loni jsem startoval poprvé, bylo to pro mě těžké, ale zároveň mě to hrozně bavilo. Karlovy Vary jsou mé rodné město, tak jsem si to neskutečně užil.

Zmiňoval jste, že vaším cílem je poloviční Ironman. Spousta triatlonistů ale sní o účasti na havajském Ironmanovi, kam je nutné se kvalifikovat. Ten vás neláká?

Pomýšlet na Havaj by bylo sice krásné, ale pro mě až příliš opovážlivé. Jsem do toho sportu nadšený, čtu o něm knihy a sleduju všechny závody – při olympiádě jsem nechodil spát, teď jsem si nenechal ujít mistrovství světa v Kanadě, a kdyby mi to čas dovolil, jel bych se podívat na Slovensko na Collins Cup. Ale zároveň vím, že moje výkonnost je opravdu velmi amatérská. Vždyť teprve loni jsem si koupil svoje silniční kolo a dostal jsem první neopren, se kterým jsem se učil plavat na otevřené vodě. Jsem na úplném začátku.

S triatlonem ale začíná spousta lidí až v pozdějším věku. Vy přitom máte dobrý kondiční základ z leteckého sportu.

Air Race je ale z fyzického pohledu úplně o něčem jiném. Jednalo se spíš o takový sprint v letadle, zatímco teď jsem přehodil výhybku na vytrvalostní sporty, kterým jsem se nikdy dřív nevěnoval. Je ale pravda, že amatérských triatlonistů rychle přibývá. I kolem sebe vidím hodně lidí, kteří si ho chtějí vyzkoušet, i když vědí, že ten sport je těžký. Zvu je na karlovarský závod, protože ten je jako první zkouška ideální.

Může vám triatlon přinést nějakou výhodu do létání?

Rozhodně fyzickou kondici, kterou jde triatlonem získat – v něm člověk nic neokecá, všechno si musí odpracovat. Pomáhá i po mentální stránce, protože se pak dokážete lépe popasovat s bolestí a různými krizemi, kterými procházíte během závodu. Jak je fyzička v motorsportu důležitá, ukazují i slavní piloti formule 1 Jenson Button nebo Mark Webber, kteří se také věnovali triatlonu.

Už máte vybrané i další triatlonové závody?

Jsem přihlášený na Ironman 70.3 v portugalském Cascais. Ale uvidíme, jak to půjde, jak se dokážu připravit a co mi dovolí zraněné koleno.

Na podzim by se měly vrátit na scénu závody Air Race. Nový promotér plánuje závod v Saudské Arábii. Uvidíme vás tedy opět mezi pylony?

Pevně věřím, že se závody v Saudské Arábii uskuteční, i když tato covidová doba přináší spoustu nejistot. Tým je připravený a letadlo také. Trénujeme a pracujeme na tom, abychom podali co nejlepší výkon. Je, ale jasné, že takhle velký projekt není jednoduché rozběhnout, a to zejména v této době.

Opět se bude konat celý seriál závodů?

Nejprve nás čeká úvodní závod, který si promotér vyhodnotí. Pokud vše dopadne dobře, bude se v dalším roce konat pět závodních dvojvíkendů – první a poslední v Saudské Arábii ty ostatní v blízkých zemích, jako jsou Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty.