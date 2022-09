Vypadá jako Vrána, ale je to pilot. Kopfstein se věnuje i triatlonu

Jedna z nejslavnějších scén české kinematografie se stala inspirací pro pořadatele závodu City Triathlon Karlovy Vary, který v lázeňském městě probíhá o víkendu a jehož vrcholem bude v neděli prestižní Světový pohár. Pro letošní ročník závodu natočili reklamu, ve které falešný vrchní prchá po kolonádách před rozezleným davem.

Roli Dalibora Vrány si ale tentokrát zahrál Petr Kopfstein, pilot Red Bull Air Race. „Natáčení bylo vtipné. V Karlových Varech jsme byli zajímavá atrakce nejen pro turisty, ale i pro místní – kvůli paruce mě kamarádi buď nepoznali, nebo se mi smáli,“ říká s úsměvem Kopfstein, kterého před kamerou pronásledovala česká triatlonová reprezentantka Heidi Juránková.

Honička obou karlovarských rodáků se ovšem neodehrávala pouze na kolonádách, tvůrci reklamy se ji rozhodli rozšířit o další triatlonové disciplíny – Juránková tak Kopfsteina nahání také ve vodě a na kole. „Proto jsme název rozšířili na Vrchní, uplav, ujeď, prchni!“ říká ředitel závodu Vladimír Malý, který na reklamě spolupracoval s agenturou František Dron.

„Jsem rád, že se video šíří internetem a sbírá pozitivní reakce. Snad se nám podařilo to, o co jsme usilovali – chtěli jsme překročit hranice triatlonového světa, pobavit i nezaujaté diváky a přitáhnout pozornost k našemu závodu, který se stejně jako Vrchní, prchni! odehrává na těch nejhezčích místech Karlových Varů.“

Petr Kopfstein nebude na startu City Triathlon Karlovy Vary chybět ani letos, už potřetí se zúčastní sobotního závodu Age Groups. Ten je určen výkonnostním i rekreačním triatlonistům a koná se na distancích, se kterými si poradí každý amatérský sportovec – 750 metrů plavání, 20 km silniční cyklistiky a 5 km běhu.

„Trať vede těmi nejhezčími místy, která v Karlových Varech jsou. Závodí se přímo v historickém lázeňském centru. Navíc se jedná o divácky zajímavý víkend, protože ten program je díky nedělnímu Světovému poháru a účasti triatlonových hvězd atraktivní pro fanoušky. Hezký je i doprovodný program, jehož součástí je festival světel Vary°Září,“ zve Kopfstein do Karlových Varů.

On sám propadl triatlonu v posledních dvou letech, kdy se zúčastnil nejen karlovarského závodu, ale zvládl také polovičního Ironmana (1,9 – 90 – 21 km) v Portugalsku a Rakousku. „Líbí se mi komplexnost toho sportu, jeho pestrost. Když nejste dobří v jedné disciplíně, můžete to dohnat v jiné. Já teda nejsem dobrý v žádné z nich, ale o to víc mě baví trénovat,“ směje se.