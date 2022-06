Nedokázala jsem myslet na nic jiného, řekla Horská. Operace srdce ji ovlivnila

Ale zklamaná nebyla.

Už před cestou do Maďarska prohlásila, že šampionát je pro ni odměna. Za zdravotní trable, kterými si předtím prošla. Koncem dubna musela totiž nečekaně podstoupit operaci srdce kvůli arytmii.

„Jsem strašně ráda, že se mi podařilo alespoň jednou kvalifikovat do semifinále. Vím, že časy byly trochu lehčí než třeba na olympiádě. Ale beru jako odměnu, že jsem se přes to všechno do semifinále jednou dostala,“ svěřila se čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy.

V Budapešti skončila Horská nejprve dvacátá na polohové dvoustovce, pak přidala osmadvacátou příčku na trati 100 metrů prsa, kde si o 66 setin vylepšila letošní maximum. Postup z rozplavby ale vyšel až na prsařské dvoustovce, nicméně před semifinále Horská bojovala sama se sebou, když se ve svolavatelně necítila úplně fit. „Z ničeho nic jsem slyšela, že srdce pracuje. Ne, že by to bylo špatně. Bylo mi to však strašně nepříjemné, měla jsem takový divný tlak. Ne, že bych cítila, že mi buší srdce, ale byly to takové rány,“ popisovala.

Potíže se během závodu snažila vyhnat z hlavy, dařilo se jí to však jen prvních padesát metrů. „Jak jsem se snažila zrychlovat, strašně jsem si to uvědomovala. Štve mě, že mě to tak ovlivnilo. Za celý závod jsem nedokázala myslet na nic jiného, než abych doplavala, protože jsem se strašně bála. Měla jsem z toho prostě nervy. Nebála jsem se, že by se něco mohlo stát, ale bylo to nepříjemné,“ ulevila si opora plzeňské Slavia VŠ.

Operace i všechna následná vyšetření naštěstí dopadla podle všech lékařů dobře, nicméně zdravotníci ji varovali před možnými psychickými obtížemi. A to se v Maďarsku potvrdilo. „Asi to chvilku bude trvat, než se tělo a hlava dají dohromady. Přece jenom, návrat byl strašně rychlý, za což jsem hrozně ráda. Ale psychicky to náročné bylo. Mrzelo mě, že to přišlo zrovna na mistrovství světa. Ale vyzkoušela jsem si, jak s tím pracovat a na evropském šampionátu už mě to snad nezaskočí.