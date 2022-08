Na ME v plavání bude sedm Čechů, Kubová chce zúročit úpravy v tréninku

„Věřím, že každý z těch sedmi plavců postoupí z rozplavby. Myslím, že na to mají. Jestli to bude až do úplného finále, to si netroufám říct, ale moc bych jim to přála,“ řekla na pondělní tiskové konferenci.

Vedle trojice účastníků MS jsou tentokrát v týmu ještě Jan Šefl, Tomáš Franta, Ondřej Gemov a Matěj Zábojník. V závěru přípravy se se zdravotními komplikacemi potýkal jen znakař Čejka, který na soustředění ve Španělsku onemocněl a musel přerušit trénink. Do bazénu se vrátil minulý týden.

Nejzkušenější členkou týmu je jeho znakařská kolegyně Kubová. Ta při mistrovství světa účast na evropském šampionátu zpochybnila, ale nakonec v Římě chybět nebude. Prospěla jí úprava tréninku.

„Zkusili jsme si variantu, že budu plavat hodně aerobně, přičemž jsem během roku plavala hodně anaerobně. Mně ta aerobní složka chyběla, protože nemám takový cit pro vodu jako ostatní plavci, tak to potřebuju. Takže jsme se rozhodli pro tuto cestu a prostě na mistrovství Evropy jet,“ řekla třicetiletá plavkyně, která se v této sezoně připravuje pod vedením trenéra Toma Rushtona.

Cítí se lépe než při mistrovství světa, kde byla šestnáctá na padesátce a osmnáctá na stovce.

„Nevím, jaké časy jsem schopná zaplavat, ale tréninkové časy jsou lepší než před mistrovstvím světa. Plave se mi líp a jsem i víc sebevědomá. Co se týká stovky, přijde mi, že lépe ‚chytám‘ vodu, a bude to nejspíš tím, že teď plavu více aerobně. Na mistrovství Evropy nechci jet pro semifinále, a jestli to bude na finále, tak si budu chtít napravit reputaci z loňského evropského šampionátu, kde jsem do finále nepostoupila,“ naznačila své ambice.

Na finále pomýšlí také Horská, která má ambice v polohovém závodě na 200 metrů a na prsařské dvoustovce. „Hrozně ráda bych se přiblížila osobákům. Pokud se mi podaří alespoň jedno finále, tak budu spokojená,“ řekla.

Na světovém šampionátu startovala dva měsíce po operaci srdce, kterou musela absolvovat kvůli arytmii. Před ME se cítí být lépe připravená.

Otevřený bazén v areálu Foro Italico plavci znají z mítinků, které se zde pravidelně v červnu konají. Při nich bývá velké vedro. Při evropském šampionátu by měli mít závodníci vyšší komfort.

„Budou tam stany, aby byli zakrytí. Přípravná zóna pro plavce bude klimatizovaná, budou tam hangáry. Pro celý tým jsem zakoupila hezké modré kloboučky. To bude chránit nás trenéry,“ popsala Škábová.

Vedle bazénových plavců budou na ME v plaveckých sportech závodit také akvabely Karolína Klusková a Aneta Mrázková, reprezentant v extrémních skocích do vody Michal Navrátil a šestice dálkových plavců včetně čtvrtého muže ze závodu na 5 km na mistrovství světa v roce 2019 Matěje Kozubka.

Matěj Kozubek

Ten poplave závody na 10 a 25 kilometrů, pětku kvůli nabitému programu vynechá. „Když se do dálkového plavání cpe čím dál víc rychlíků z patnáctistovek, tak tu rychlost na pětku nemám,“ podotkl účastník loňských olympijských her v Tokiu.

V Japonsku se závodem na 10 kilometrů protrápil a po hrách lékaři odhalili, že nejspíš prodělal mononukleózu nebo podobné onemocnění. Kvůli tomu půl roku netrénoval a výpadek i viróza se podepsaly na jeho vystoupení na MS.

„Momentálně je snad zdravotně všechno v pořádku, žádný problém nemám. Snažím se fyzicky zotavit poté, co jsme se vrátil ze soustředění ve Španělsku, kde jsem naplaval za osm dní 150 kilometrů,“ vyprávěl v pondělí.

ME v plaveckých sportech v italské metropoli potrvá do neděle 21. srpna.