Bernal a spol. odletěli do Evropy. Kolumbijské hvězdy vyprovázel prezident

Charterový let z Bogoty do Madridu zajistila kolumbijská vláda a sportovce přišel vyprovodit i prezident této jihoamerické země Iván Duque. Mezinárodní lety z a do Kolumbie byly kvůli koronavirové pandemii zastaveny 23. března a jejich zákaz trvá do konce srpna. Vzhledem k tomu, že 29. srpna začíná cyklistická Tour de France, dostali profesionální sportovci výjimku a mohli se vydat do Evropy.

V rámci „sportovního letu“, jak přesun nazvala kolumbijská média, opustili zemi vedle úřadujícího šampiona Tour Bernala a bývalého šampiona Gira a Vuelty Quintany také cyklisté Rigoberto Urán, Miguel Ángel López či Fernando Gaviria. Další sporty zastupovala olympijská medailistka v judu Yuri Alvearová nebo fotbalový trenér reprezentace SAE Jorge Luis Pinto.

Po příletu do Madridu se Kolumbijci vydají vlastní cestou. Například Bernal absolvuje závěrečnou přípravu na obhajobu vítězství na Tour v Andoře, Nairo Quintana a jeho bratr Dáyer budou mít základnu ve Francii.