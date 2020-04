Nyní ho čeká další karanténa v Bogotě, než bude moct zamířit do svého domova v Le Ceja. Kdy to bude, není zatím jasné. „Až to okolnosti dovolí,“ uvedla kolumbijská cyklistická federace. Gaviriu dopravilo do vlasti speciální letadlo s dalšími 56 krajany a zdravotnickým materiálem.

Vítěz etap na Tour de France a Giru d’Italia měl pozitivní test na koronaviru během únorového závodu Kolem SAE, který byl kvůli nákaze předčasně ukončen. Cyklistická sezona je přerušena minimálně do 1. června.