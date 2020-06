Bernalovy smělé plány. Chci vyhrát všechny tři Grand Tour, prohlašuje

13:59 , aktualizováno 13:59

Dalo se to čekat, jak by ne. Vždyť se loni stal nejmladším vítězem Tour za posledních 100 let. Proto si Kolumbijec Egan Bernal dává do budoucna velké cíle. Proto říká: „Jednou chci vyhrát všechny tři Grand Tour.“ Tedy k Tour přidat Giro i Vueltu.