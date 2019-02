Medveděvová se pokusí dostat na MS, pomoci má finále Ruského poháru

Medveděvová, která vládla světovému krasobruslení v letech 2016 a 2017, po olympijském stříbru loni v létě odešla od trenérky Eteri Tutberidzeové do Toronta k Brianu Orserovi. Na podzim se jí v Grand Prix nedařilo a neuspěla ani na předvánočním národním šampionátu, kde pokazila krátký program a skončila sedmá.

Na ruském mistrovství nemohla startovat třetí žena finále Grand Prix Tuktamyševová, která ležela v nemocnici se zápalem plic. Ani ona se proto podobně jako Medveděvová nezúčastnila lednového mistrovství Evropy v Minsku. Minulý víkend vyhrála menší závody v Lublani, ale v krátkém programu upadla při pokusu o trojitý axel. Právě tento skok byl přitom její velkou zbraní při úspěšných vystoupeních v Grand Prix.

Na mistrovství Evropy byla nejhorší Ruskou chybující Stanislava Konstantinovová, která skončila čtvrtá. A právě ona nemá účast na světovém šampionátu jistou. Plánuje proto účast na finále Ruského poháru, kde se bude chtít ukázat v lepší formě než na ME. Zda bude na finále Ruského poháru startovat i Tuktamyševová, zatím není jisté.

Nominace musí být uzavřena do 25. února. Jisté místo v ruském týmu by měly mít nejlepší dvě krasobruslařky z ME - nová šampionka Sofia Samodurovová i stříbrná olympijská vítězka Alina Zagitovová.