Březinová má osobní rekord a je ve finále MS. Na titul útočí Zagitovová

Maximem třiadvacetileté Březinové na světovém šampionátu je zatím 18. místo, na němž se umístila v letech 2014 a 2018. Při dalších startech se do finálové čtyřiadvacítky neprobojovala.

A osmnáctá je po krátkém programu také tentokrát v Saitamě, s ambicemi postoupit i výš. Vždyť čtrnáctá příčka je vzdálena jen půldruhého bodu.

Úvod programu na hudbu Adagia od Tomase Albinoniho české mistryni nevyšel podle představ, po trojitém toeloopu se dotkla rukou ledu a do kombinace s tímto skokem vzápětí přidala pouze dvojitý toeloop namísto původně plánovaného trojitého.

Ale potom už byly všechny obtížné prvky v pořádku, včetně trojitého lutze a dvojitého axela.

„Za poslední rok se Eliška prezentuje na ledu úplně jinak než dřív. U toeloopa měla špatný odraz, ale při lutzu se zase probudila zpátky. Piruety byly pěkné a zajímavé, což byla její další devíza,“ hodnotil u mikrofonu České televize bývalý evropský šampion Tomáš Verner.

Stačilo to na známku 57,13 bodu, se kterou o 1,28 bodu překonala osobní rekord z mistrovství Evropy v Minsku.

Na rozdíl od minulých let rozhodčí Březinovou výrazněji oceňují i ve druhé známce za provedení. Na této proměně mají podíl nejen její otec-trenér Rudolf Březina a poradce Jozef Sabovčík, ale rovněž choreograf a bývalý krasobruslař Misha Ge, který se s ní radoval na místě i při pohledu na známky.

Březinová je nyní v pořadí závodu osmou nejlepší Evropankou. Za ní zůstala i pátá žena z evropského šampionátu, Francouzka Lecavalierová.

Ovšem ještě mnohem hůře dopadly další krasobruslařky z evropské Top 10, které ani nepostoupily do finále.

Až na 28. místě je Finka Peltonenová (8. na ME), na 32. místě v dost možná posledním závodě kariéry Slovenka Rajičová (9. na ME) a na 33. místě Švýcarka Paganiniová (6. na ME). První pod čarou finále zůstala rovněž zkušená Maďarka Tóthová (13. na ME).

Překvapivá mistryně Evropy, šestnáctiletá Ruska Sofia Samodurovová neudělala žádnou větší chybu, přesto je v nabité konkurenci zatím až devátá a nepojede v nejsilnější rozjížďce!

Na světovém šampionátu vůbec nestartují bronzová Evropanka, Finka Lindforsová, která je zraněna, ani čtvrtá Konstantinovová. Ta byla v ruské nominaci nahrazena dvojnásobnou mistryní světa Medveděvovou.

Sofia Samodurovová Rika Kihiraová Jevgenija Medveděvová

Právě její návrat na vrcholnou scénu je ostře sledovanou událostí. Poté, co prohrála na olympiádě s krajankou Zagitovovou, odešla od trenérky Tutberidzeové do Kanady ke kouči Orserovi, jenže po selhání na ruském mistrovství se nevešla do nominace na mistrovství Evropy. Do výběru pro světový šampionát se vmáčkla až na poslední chvíli vítězstvím v interní kvalifikaci při Ruském poháru.

Po bezchybné volné jízdě je nyní v Saitamě čtvrtá a útočí na medaile.

Vedení patří s přehledem olympijské šampionce Alině Zagitovové, která počínaje úvodní obtížnou kombinací trojitého lutze s trojitým rittbergerem předvedla mimořádný výkon a po zisku 82,08 bodu je v čele s více než pětibodovou převahou.

„Suverénně nejobtížnější jízda dne,“ hodnotil Tomáš Verner.

Alina Zagitovová v krátkém programu na mistrovství světa v Saitamě.

Druhá je poněkud překvapivě domácí Kaori Sakamotová, za ní následují s malými rozestupy Jelizabeta Tursynbajevová z Kazachstánu a Medveděvová.

Největší favoritka, domácí Japonka Rika Kihirová, sice v rozbruslení předvedla trojitý axel, ale v závodě pak byl pouze jednoduchý, což navzdory následnému vynikajícímu výkonu stačilo jen na sedmé místo.

Závodnice, která byla v této sezoně na mezinárodní scéně dosud neporažena, tedy stejně jako Samodurovová pojede až ve druhé nejsilnější rozjížďce volných jízd.