Zlatý příběh futsalisty Vnuka: V Chrudimi mě musí nesnášet

Rozhodující penaltu proměnil Tomáš Vnuk, který loňské finále kvůli zranění vynechal. Letos se trefil ve všech třech finálových duelech a penaltou přivábil Interobalu druhý ligový titul.

„Byl jsem si jistý, že proměním. Celou dobu jsem přesně věděl, kam penaltu kopnu. Počkal jsem si, trochu jsem napínal, aby byl Libor Gerčák v brance nervózní. I diváci v hale byli napjatí. Pár vteřin jsem jen stál a poslal to tam, kam jsem chtěl,“ popisoval nadšeně zlatou branku Tomáš Vnuk.

Jeho bilance proti Chrudimi je obdivuhodná. Třikrát se s ní v play off utkal, třikrát odešel jeho tým jako vítěz. Dvakrát slavil s Interobalem, jednou s pražskou Spartou.

„V Chrudimi mě musí nesnášet,“ pousmál se devětadvacetiletý český reprezentant. „Jsem rád, že jsem tu svoji sérii proti nim prodloužil. Nevím, jestli se to povedlo někomu jinému a jsem za to nesmírně vděčný,“ doplnil Vnuk.

Gólový účet třetího finále otevřel ve třinácté minutě Gabriel Rick a zase v tom měl prsty i brazilský šikula Caio. „Po příchodu brazilské samby celá kabina a celé mužstvo ožily neuvěřitelným způsobem. Bylo úplně jedno, kdo dá gól, byli jsme jedna velká bláznivá rodina. Měli jsme během sezony dobré i špatné momenty, ale jsme jeden tým, jsme Plzeň, a to jsme ukázali i ve finále,“ chválila své spoluhráče slovenská opora Gabriel Rick.

Brazilsko-slovenská spolupráce skvěle doplňovala první reprezentační čtveřici Rešetár, Vnuk, Holý, Seidler. Pozadu nezůstávaly ani mladé pušky.

„Peter Kozár byl v naší čtyřce El Professor a k tomu se přidala brazilská samba. Dokonale jsme se sladili. Bylo úplně jedno, kdo dal branku a kdo přihrál. Tým byl celkově výborně sestavený. První čtyřka byla reprezentační, ve třetí byly mladé žiletky. Ti jsou budoucností Interobalu, protože show must go on,“ glosoval Rick.

Interobal během tří let slaví druhý titul pro krále českého futsalu. Pokaždé ve finále nastupoval proti Chrudimi a v obou případech sérii ovládl jasně 3:0 na zápasy.

„Když jsme vyhráli první titul, tak to vůbec nikdo nečekal. Měli jsme v týmu méně hráčů, byli jsme možná semknutější. Do letošního finále oba týmy posílily, takže i o to byla tahle série herně vyrovnanější. Řekl bych, že první titul se rodil trochu jednodušeji,“ srovnával Vnuk.