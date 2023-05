Všechno obětuji za titul, prohlásil plzeňský futsalový gólman Vahala

„Ale rozhodně si nesmíme myslet, že teď už to půjde samo,“ varoval dvaatřicetiletý gólman Vahala po povedené partii.

Druhý duel se hraje v útěrý od 19 hodin v Heřmanově Městci.

První zápas vám vyšel náramně, byl tak jednoznačný?

Možná tak vypadá výsledek, ale bylo to nesmírně náročné, utkání nás stálo strašně sil. Chrudim je velice kvalitní soupeř, fyzicky to bylo těžké. Po celou dobu jsme je naháněli, presovali. Vytvořili si sice nějaké šance, ale dokázali jsme je zlikvidovat. Měli jsme štěstí i v tom, že do čeho jsme kopli, skončilo v brance. Máme první bod a do Chrudimi můžeme jet ve větším klidu.

Těší vás hodně čisté konto?

Je to zásluha celého mančaftu. Kluci na hřišti makali, nedali soupeři ani centimetr palubovky zadarmo. Nevypouštěli ani zdánlivě ztracené souboje, na poslední chvíli se ještě vrhli soupeři skluzem pod nohy. Pro útočníka je pak mnohem těžší zakončit, nemá na střelu klid. A jestli měli dvě nebo tři gólové příležitosti, tak mě to trefilo.

Jak těžké bylo udržet koncetraci, když jste už po prvním poločase vedli jasně 4:0?

Těžké to úplně nebylo. Byli jsme si vědomi náskoku, ale stejně tak jsme věděli, že pokud na minutu vypneme, tak toho Chrudim okamžitě využije. Řekli jsme si, že ve druhé půli budeme hrát, jako kdyby byl stav 0:0. A chtěli jsme udržet vzadu nulu. Chrudim zkoušela power play, s čímž jsme počítali. Toho jsme chtěli využít, což se povedlo, přidali jsme další dva góly.

I vy jste měl několik dobrých zakončení. Co chybělo ke gólu?

Aby to brankář Dudu nechytil. Máme to nacvičené a snažíme se situace takhle hrát. Celkem to vycházelo. Gól z toho nebyl, ale klidně už nedám žádný do konce života a nebudu mít žádnou asistenci, všechno tohle obětuji za titul.

V každém případě jste dali Chrudimi najevo, že sebevědomí vám nechybí.

Vyhráli jsme základní část, do finále jsme určitě nešli se sklopenými hlavami. Známe svou kvalitu a víme, že na Chrudim máme. Může se stát, že prohrajeme, oba týmy jsou velice kvalitní. Ale zdravá sebedůvěra člověku pomůže a při lámání chleba může i rozhodovat.

Může výsledek 6:0 nějak ovlivnit úterný druhý zápas?

Nesmíme si myslet, že jsme dali Chrudimi šest gólů, nedostali žádný a teď už to půjde samo. To rozhodně nepůjde. Ale pokud k tomu přistoupíme stejně jako v Plzni, půjdeme si za tím krok za krokem, věřím, že dokážeme ještě dvakrát vyhrát. To je zatím daleko, ale chceme se porvat o další bod.