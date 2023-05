Kapitán plzeňských futsalistů má jasno: Chrudim nic nevzdá

Futsalisté Interobalu zvládli i druhý duel finálové série s Chrudimí. Divokou přestřelku nakonec vyhráli 5:4. Dnes od 19 hodin mají možnost sérii ukončit. Před dvěma lety to zvládli a došli si pro titul.

Na to zavzpomínal i plzeňský kapitán Lukáš Rešetár. „Před dvěma lety jsme úvodní domácí zápas také vyhráli. Venku jsme stejně jako letos otáčeli. Je si to tedy hodně podobné,“ mínil před zápasem kapitán Interobalu.

Jak důležité bylo ve druhém zápase vaše snížení na 1:3 před koncem druhého poločasu?

Pro naší psychiku to bylo dost důležité. Srovnal bych to s utkáním v titulové sezoně. Tam jsme tehdy také prohrávali. Soupeř nás motal, ale shodou okolností jsem i tehdy snižoval těsně před koncem poločasu. Zápas jsme otočili a letos to bylo dost podobné. Gól před koncem poločasu soupeře nalomil, nás to naopak povzbudilo a podařilo se nám vyrovnat. S psychikou hráčů to zamává, znám to z vlastní zkušenosti.

Psychicky náročné utkání?

Obrovsky psychicky náročné. Za svou kariéru pamatuji spoustu náročných zápasů, ale tohle bych přiřadil k těm nejnáročnějším. Samozřejmě i po fyzické stránce, ale zejména po té psychické. Prohrávali jsme o tři branky, což už byla kritická situace. Dokázali jsme se však dotáhnout na 3:3. Do toho přišly ostré zákroky a několik šarvátek. Naše červená karta, soupeř znovu vedl. My poté vyrovnali a zápas zlomili na svou stranu. Dostali jsme se do laufu, jenže pak přišly další výměny názorů. Bylo to obrovsky složité. Zápas jsme v hlavách ustáli lépe než Chrudim. To nás dovedlo až k vítězství.

Jak myslíte, že bude vypadat třetí zápas?

Sám jsem zvědavý. Chtěl bych říct, že to bude ze začátku opatrné, ale nemusí být. Uvidíme, s čím přijede Chrudim. Do zápasu budeme chtít vstoupit stejně aktivně jako do prvního domácího. Věřím, že nás lidé dotáhnout k takovému výkonu, který jsme předvedli v prvním utkání.

Co může Chrudim změnit?

Bavili jsme se o tom. Je hrozně málo času něco měnit nebo vymýšlet. První zápas jim vůbec nevyšel. Druhý si prohráli sami ve druhém poločase. Rozhodně sem nepřijedou odevzdaní. Určitě se o něco pokusí. Doufám, že na to včas zareagujeme a že nás to nezaskočí. Nedovedu si ale představit, čím by nás mohli nějak zvlášť zaskočit.