Plzeňský futsal posílí brazilský střelec Kaká. Seidler míří do Polska

„Je to ofenzivní hráč, čísla z posledních sezon v portugalské lize mluví za vše. Pro nás je důležité, že odehrál velice kvalitní zápasy i proti top týmům soutěže a dokázal se v nich prosazovat,“ uvedl na sociálních sítích českého mistra sportovní ředitel Interobalu Michal Štrajt.

Kaká by se měl stát náhradou za Michala Seidlera, který po třech sezonách v Plzni míří do Polska. Třiatřicetiletý reprezentant, který Interobalu pomohl ke dvěma mistrovským titulům a v letošním play off si při cestě za zlatem připsal osm gólů a deset asistencí, bude hrát za Bielsko-Bialou, kde již dříve působil.

„Byly to krásné tři roky a strašně mě mrzí, že Plzeň opouštím. Rozhodly rodinné důvody, potřebuji být blíž k domovu, zdraví v rodině je na prvním místě,“ svěřil se před pár dny pro web futsalového svazu severomoravský rodák Seidler, jenž na začátku roku podeváté v kariéře převzal trofej pro Futsalistu roku.

Interobal ztrácí také další oporu z uplynulé sezony, Brazilec Caio po skvělém jaře v Čechách odchází do Japonska. „Té nabídce jsme nemohli konkurovat. Oběma hráčům patří velký dík, odvedli tady skvělou práci a rozcházíme se jen v dobrém,“ řekl Štrajt. Naopak dalšími novými tvářemi v kádru jsou dvojčata Jaroslav a Jiří Zápotočtí z Ústí nad Labem, kteří jsou velkým příslibem do budoucna.

Po středečním losu už zná Plzeň také prvního ze tří soupeřů ve skupině Main Round futsalové Ligy mistrů, která se na konci října odehraje v městské hale na Slovanech a jen vítěz postoupí do další fáze. Narazí na dánského šampiona JB Futsal Gentofte, další soupeře určí až dvě čtyřčlenné skupiny předkola prestižní soutěže.

Plzeňský Brazilec Caio (uprostřed) řídil dvěma góly výhru ve třetím semifinále.

„S losem můžeme být vcelku spokojení, z druhého koše to byl zřejmě ten nejschůdnější soupeř. Připravíme se co nejlépe i na další týmy, hrajeme doma a jednoznačným cílem bude postup. Věřím, že s našimi fanoušky v zádech to zvládneme,“ plánoval Štrajt.

Tým Interobalu má před sebou ještě týden volna. Příprava začne v pondělí 17. července, kdy hráči začnou plnit individuální úkoly od trenéra Marka Kopeckého a skrze aplikaci zasílat výsledky svých cvičení. O týden později už začne společná příprava, klub kromě haly a posilovny bude využívat také atletický ovál či kurt na plážový volejbal.