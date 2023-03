Futsalovou ligu poprvé řídila žena. Ústí a Vysoké Mýto sestupují

Helas Brno remizoval doma s Chrudimí, která tak ztrácí na první příčku dva body. Sparta selhala doma s Mělníkem a nabídla Slavii šanci v posledním kole ji přeskočit na třetím místě.

„Do zápasu jsme šli s tím, že můžeme jen získat. Nakonec se to povedlo a remízu 2:2 bereme všemi deseti. Skvěle zachytal brankář Klímek, a když se k tomu přidala obětavost všech hráčů, tak je z toho takový skvělý výsledek,“ pochvaloval si kapitán Helasu David Cupák poté, co jeho tým dokázal obrat mistrovskou Chrudim. K poháru Otakara Mesteka pro vítěze základní části má teď o bod blíž Interobal Plzeň.

Velice rušno bylo hlavně ve spodní části tabulky. Nejzbach neunesl tíhu okamžiku, prohrál v domácí hale s Mělníkem a sestupuje. „První poločas to byla od nás tragédie. Nevím, jestli jsme byli nervózní, ale bylo to hrozné. V kabině jsme si vše vyříkali a druhý poločas hrál jiný tým. Dokázali jsme stáhnout rozdíl čtyř branek a za stavu 6:6 jsme museli přejít k power play, bohužel jsme po hloupé chybě dostali rozhodující branku,“ litoval tahoun Nejzbachu Michal Jiráský.

Spartak Perštejn remizoval 5:5 v Olomouci a vybojoval tím historickou účast ve vyřazovací části. Olomouc si to v posledním kole rozdá s Libercem v přímém souboji o poslední místo v play off.

Slavia dostala ke třem bodům za výhru 7:1 nad Českou Lípou dárek od Sparty, která prohrála doma s Libercem. Sešívaní tak mohou v posledním kole svého rivala předskočit, pokud zvítězí v Ústí a Sparta nevyhraje televizní duel s Chrudimí. „Pro náš omlazený tým bez zahraničních hvězd by to byl fantastický úspěch, uděláme pro to maximum,“ vyhlíží poslední kolo kapitán sešívaných Jan Homola.

Historickým momentem 21. kola se stala rozhodčí Alice Vévodová, která jako první žena odřídila zápas 1. Futsal ligy, konkrétně duel Sparty s Libercem. „Věřím, že to je první meta mé dlouhé kariéry. Chtěla bych postupnými krůčky stoupat výš,“ uvedla v rozhovoru po utkání první česká sudí v nejvyšší soutěži.

1. Futsal liga - 21. kolo Helas Brno – FK Chrudim 2:2 (0:2)

Branky: 32. Lukšija (Havel), 38. Havel (Cupák) – 14. Éverton, 18. P. Drozd (Slováček). SK Slavia Praha – FC Démoni Česká Lípa 7:1 (4:0)

Branky: 3. Ševčík (Vaktor), 11. Vaktor (Ševčík), 13. Brychta (Kuča), 16. Ševčík (Vaktor), 29. Jošt (Hrdina), 34. Záruba, 34. Homola (Záruba) – 35. Kirov (Havrda). SKUP Olomouc – TJ Spartak Perštejn 5:5 (3:1)

Branky: 4. Lošťák (Šipka), 15. Šipka (M. Janečka), 17. Tavares (vla.), 25. M. Janečka (Kmínek), 26. R. Janečka – 9. Kiliján (Belej), 23. Caio (Belej), 29. Belej (Caio), 40. Baran (Klíma), 40. Klíma (Salák). 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Olympik Mělník 7:8 (2:6)

Branky: 1. Novák (Jeníček), 19. Stránský, 23. Jiráský (Stránský), 30. Stránský (Janoušek), 35. Palatka (Mates), 37. Novák, 40. Stránský (Jiráský) – 3. Nečas, 5. Gabčo (Vokoun), 17. Novotný (J. Sváta), 17. Vokoun (Gabčo), 17. Lehner (Machytka), 20. Vokoun (Gabčo), 40. Vokoun (Gabčo), 40. Gabčo (Buchvak). SK Interobal Plzeň – FC Rapid Ústí n. L. 16:1 (5:1)

Branky: 5. Kozár (Diece), 12. Caio (Diece), 13. Křivánek (Künstner), 13. Buchta (Künstner), 20. Křivánek (Rick), 23. Křivánek (Kozár), 26. Buchta (Knobloch), 28. Caio (Holý), 32. Vnuk (Kozár), 34. Knobloch (Caio), 34. Buchta (Künstner), 36. Knobloch (Vahala), 37. Kozár (Caio), 38. Vnuk (Holý), 39. Holý (Knobloch), 40. Vnuk (Křivánek) – 17. Vobořil (Jar. Zápotocký). Sparta Praha – FTZS Liberec 3:4 (2:3)

Branky: 3. Luis (Matheus), 15. Fernandes (Rukovci), 28. Matheus (Kelmendi) – 14. Vyčítal (Jelínek), 16. Benek (Žoček), 16. Jelínek, 30. Jelínek (Daněk).

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Plzeň 21 18 3 0 179:25 57 2. Chrudim 21 17 4 0 160:36 55 3. Sparta Praha 21 12 5 4 86:56 41 4. Slavia Praha 21 12 4 5 101:69 40 5. Helas Brno 21 9 6 6 74:62 33 6. Mělník 21 9 2 10 96:118 29 7. Perštejn 21 7 3 11 97:112 24 8. Liberec 21 5 6 10 70:101 21 9. Olomouc 21 6 3 12 100:140 21 10. Česká Lípa 21 5 1 15 64:123 16 11. Vysoké Mýto 21 3 2 16 71:166 11 12. Ústí nad Labem 21 3 1 17 53:143 10