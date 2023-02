Diece a Caio. Brazilská futsalová samba na západě Čech

„Bohužel, v Česku ani na Slovensku volní hráči, kteří by byli schopni okamžitě posílit náš tým, aktuálně nebyli. Museli jsme tedy opustit náš koncept česko-slovenského týmu a angažovat hráče ze zahraničí,“ vysvětloval přestupy ředitel Interobalu Radek Lobo.

Pro oko českého fanouška nebude Diece, který do Plzně přišel v polovině ledna, úplnou novinkou. Naposledy totiž působil v Teplicích. Než zamířil do České republiky, vyzkoušel si rodák z Fortalezy futsalové soutěže v Brazílii, Kuvajtu, Maďarsku či Portugalsku, kde hrál za Benfiku Lisabon. Dokonce nakoukl do brazilské reprezentace, kde odehrál čtyři zápasy.

„Chtěli jsme před blížícím se play off rozšířit kádr. Dieceho známe z minulé sezony, kdy proti nám několikrát nastupoval za Teplice a trenér Marek Kopecký ho sledoval i v podzimních utkáních Ligy mistrů,“ dodal šéf Lobo.

Ke konci ledna zamířila do Plzně i druhá brazilská posila Caio. Ten poprvé nastoupil za Interobal proti Vysokému Mýtu, kde se šesti brankami podílel na rekordním vítězství 27:0. Do Plzně přišel z rodné Brazílie, konkrétně z týmu Umuarama, kam se vrátil po dvou letech v ruské nejvyšší soutěži. V Rusku hrál za Dynamo Samara, kterému mimo jiné šéfoval bývalý ruský hokejista Igor Grigorenko. Klub ale v roce 2022 zanikl, a Caio se tak vrátil domů, odkud zamířil na západ Čech.

„O Caia jsme měli zájem už minulý rok, když se nám zranil Tomáš Vnuk. Sledovali jsme ho v ruské lize a moc se nám líbil. V Samaře nastupoval v první čtyřce a v těžkých zápasech hrál velmi dobře. Je to komplexní hráč. Praktikuje celoplošnou hru, skvěle drží balon a vidí na hřišti situace, které ostatní nevidí,“ popisuje posilu hlavní trenér Interobalu Marek Kopecký.

Brazilský futsalista Caio (vpravo) v plzeňském dresu během utkání v Brně

A co míní o Plzni sám futsalista? „Plzeň je velmi krásné město s množstvím památek. Je velmi odlišná od města, kde žiji v Brazílii. Náš tým se mi moc líbí. Máme velmi kvalitní kádr plný výborných hráčů. Mám z něj velmi dobrý dojem a mám radost, že mě hráči i trenéři velmi dobře přijali. Každý den mi hodně pomáhají v tréninku, abych pochopil, na čem pracovat a usnadňují mi adaptaci v týmu. Jediná věc, na kterou si budu muset chvíli zvykat, je zima. Hrál jsem ale v Rusku, kde byla zima ještě větší. Nebude to žádný velký problém,“ usmíval se sedmadvacetiletý Ciao.

Příležitost sledovat brazilskou sambu v akci mají fanoušci plzeňského Interobalu už v pátek od 20 hodin v městské hale na plzeňských Slovanech, kde aktuální lídr futsalové ligy vyzve Mělník.