Plzeň a Chrudim jsou krok od semifinále, Sparta vede nad Helasem

1. Futsal liga - 1. týden čtvrtfinále play off SK Interobal Plzeň - TJ Spartak Perštejn, stav série 2:0

PLZ - PER | 6:4 (4:1)

PER - PLZ | 3:9 (1:3) FK Chrudim - FTZS Liberec, stav série 2:0

CHR - LIB | 11:2 (4:0)

LIB - CHR | 0:3 (0:2) Sparta Praha - Helas Brno, stav série 1:0

SPA - HEL | 4:3pp (2:2) Program 2. týdne čtvrtfinále play off SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník I. (ÚT 20:00)

SK Interobal Plzeň – TJ Spartak Perštejn III. (ST 20:00)

SK Olympik Mělník – SK Slavia Praha II. (ČT 20:00)

Sparta Praha – Helas Brno III. (PÁ 20:00)

SK Slavia Praha – SK Olympik Mělník III. (SO 16:00)

FK Chrudim – FTZS Liberec III. (SO 19:00)

TJ Spartak Perštejn – SK Interobal Plzeň IV. (NE 18:00)