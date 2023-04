České futsalisty čeká baráž s Litvou, doma si chtějí udělat náskok

„Futsal v Litvě šel nahoru. Před pár lety to byl soupeř ze čtvrtého výkonnostního koše a bylo povinností ho porazit, dnes je to už jinak. Mají zkušeného chorvatského trenéra Mica Martiče, který v minulosti pozvedl futsal ve Finsku, a teď se o to samé snaží také u nich. Jejich reprezentaci tvoří přeučení fotbalisté, mají propracovanou obranu. Nepochybuji o tom, že na nás budou takticky velmi dobře připraveni,“ řekl na adresu mužstva z pořadatelské země minulého světového šampionátu Neumann.

Češi jsou favoritem dvojzápasu, jehož odveta se hraje příští úterý. Vítěz této baráže postoupí do závěrečné kvalifikační skupiny, odkud už vede cesta na elitní šampionát. Koná se příští rok, dějiště ještě není určeno, volba padne pravděpodobně mimo Evropu.

„Pokud to bude možné, pokusíme se v pátek nastřílet co nejvíc gólů, abychom si do odvety přenesli co nejlepší výchozí pozici. Rozhodnuté to zřejmě hned v Brně nebude, ale rádi bychom si vytvořili náskok,“ uvedl reprezentant David Drozd.

S třídenním předstihem si futsalisté připomněli, jaká atmosféra je na jihu Moravy může čekat. Hala Vodova v Králově Poli je jejich oblíbeným domácím prostředím, kvalifikační boje tam hrají pravidelně.

V úterý si podobné kulisy dopřály české házenkářky, které ve stejné aréně porazily Švýcarsko a kvalifikovaly se na svoje mistrovství světa. Povzbudit je přišlo přes patnáct set diváků – a nejméně v takovou návštěvu doufají i futsalisté.

„V hale byla krásná kulisa, holky vyhrály, tak doufám, že podobný scénář zopakujeme i my,“ pronesl Michal Seidler, bývalý hráč Helasu Brno a nyní opora Plzně.