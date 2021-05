Futsalisté Plzně ve finále i potřetí porazili Chrudim a mají premiérový titul

„Je to pro mě neskutečné. Když jsem do Plzně přišel před dvěma lety, tak jsem nečekal, že bychom mohli udělat mistrovský titul. Jsem na celý tým strašně pyšný. Projít play off na devět zápasů a porazit Chrudim 3:0 na zápasy, tak prostě musíme něco umět,“ citoval Kopeckého web futsal.fotbal.cz.

Západočechy poslal do vedení v 10. minutě Rick, těsně před pauzou vyrovnal David Drozd pohotovou tečí. Druhá půle už patřila domácím. Ve 23. minutě se prosadil Seidler hlavou po nákopu brankáře Vahaly. Chvíli nato zvýšil Vnuk střelou do horního růžku. V závěru Interobal podržel Vahala a tři minuty před koncem přidal definitivní plzeňskou pojistku Kozár.

„Vybojovali jsme to týmově. Kabina táhla za jeden provaz, na hřišti jsme nechali všechno. Ukázali jsme, že v zápasech s Chrudimí jsme odehráli pět vyrovnaných poločasů. To, že jsme sérii vyhráli 3:0, není náhoda,“ uvedl plzeňský kapitán Lukáš Rešetár.

Chrudim, která byla v minulé nedohrané sezoně vyhlášena vítězem futsalové ligy, tak nerozšířila svou rekordní sbírku 14 titulů. K deseti z nich pomohl Rešetár. „Nechci říct, že by byly tituly v Chrudimi snadné, s Plzní jsme ale byli v jiné pozici. I z osobního hlediska pro mě znamená titul hrozně moc,“ dodal sedmatřicetiletý reprezentant.