Před sezonou by tomu nikdo nevěřil, tvrdí zlatý futsalista Vnuk

Při pohledu na seznam oceněných muselo být ostatním futsalistům trochu smutno, téměř všude totiž zářilo stejné jméno. Tomáš Vnuk. Plzeňský tahoun posbíral rovnou čtyři individuální trofeje, Interobalu navíc výrazně pomohl k zisku premiérového titulu. „V play off devět nula. Kdybychom to řekli před sezonou, tak by nám nikdo nevěřil a kurz by na to byl asi milion. Ale my to dokázali,“ rozplýval se.