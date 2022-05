Životní výkon jako motivace pro Paříž. Zlepšuju se, cítí lezkyně Adamovská

Disciplínu, v níž se snaží vyzrát na čtyři záludné trasy na stěně, příliš nemusí. Ovšem s výhledem na olympijské hry v Paříži, kde budou sportovní lezci soutěžit v rychlosti a kombinaci obtížnosti a právě boulderingu, se jí Adamovská začala věnovat.

„Sama jsem se do toho donutila. Systematicky na tom pracuju, furt jenom skáču a snažím se ze sebe udělat něco, co přirozeně úplně nejsem. Ale zlepšuju se, tak to asi funguje,“ bilancovala dvacetiletá reprezentantka.

Takže se šestým místem z Evropského poháru v Praze jste spokojená?

Jsem, je to určitě motivace do budoucna. Ale zároveň jsem i naštvaná, protože si myslím, že první trasu jsem měla vylézt. Na trojce mi zase nešel průtlak, což jsem čekala, protože v něm nejsem dobrá.

Na čtvrtém boulderu jste už ale dosáhla na top.

Z toho mám radost, byl to můj životní výkon. Měla jsem tak špatnou kůži a špatné chyty, že nechápu, jak jsem to udržela.

A nakonec by vám jedna další zóna stačila k posunu, druhá soupeřky na druhém až čtvrtém místě měly jeden top a tři zóny.

Nechápu, jak je to možné, ale v boulderingu to tak někdy bývá. I tak je to ale můj nejlepší výsledek v boulderech.

Závodění před domácím publikem jste si užila?

Jo, nejdřív jsem se sice trošku styděla, že nikomu nic nepředvedu, ale bylo to těžké, holky byly silné. Po posledním boulderu se mi ulevilo, byla jsem fakt šťastná. Užila jsem si to, i když jsem před diváky chtěla zalízt líp.

Do finále jste postoupila z osmé pozice až po protestu, o co šlo?

Nejdřív jsem byla na devátém místě, protože mi na jedničce zapsali o jeden pokus navíc. Špatně jsem nastoupila, neměla jsem končetiny na těch čárkách, kde jsem je měla mít, ale oni mě sundali ještě předtím, než jsem je stačila přiložit, takže mi to podle pravidel nemohli počítat.

Bylo to pro vás náročné čekání?

Je to hodně stresující. Furt se něco řeší. Buď hledáte něco, co by vám mohlo pomoct proti ostatním, nebo ostatní protestují proti vám. Je to trošku hra.

Prozradíte, jaký máte další program?

Ještě nevím, jestli příští týden pojedu na další Evropák v boulderingu do Brixenu. Uvidím podle zkoušek, školy a jak to všechno půjde, protože normálně bych už začínala přípravu na letní sezonu.