Není nač čekat. Allen po mistrovství světa uteče z atletiky k fotbalu

Allen by se v některém z nich rád uchytil a navázal na studentskou kariéru hráče amerického fotbalu.

Na univerzitě Oregon, jež sídlí právě v Eugene, ještě kombinoval atletiku s americkým fotbalem. Když v roce 2014 jako devatenáctiletý překvapivě vyhrál překážky na mistrovství USA, dělal oba sporty. Přišla ale zranění kolena. Poprvé si přední zkřížený vaz přetrhl v roce 2015, kdy přišel o celou atletickou sezonu. Vrátil se v olympijském roce 2016, v nabité americké konkurenci se kvalifikoval na OH v Riu de Janeiro a skončil pátý. Pak se zase vrátil na fotbalové hřiště, ale utrpěl obdobné zranění znovu.

V listopadu 2016 oznámil, že se stane atletickým profesionálem. „V tu chvíli jsem byl opravdu frustrovaný, že jsem musel dalších osm až dvanáct měsíců rehabilitovat. Podruhé, takže jsem přišel o dva roky svého atletického rozvoje. V tu chvíli jsem si řekl, že se budu soustředit jen na dráhu,“ vzpomínal na webu Světové atletiky.

Cílem byly olympijské hry v Tokiu. Původně čtyřletá cesta trvala kvůli odložení olympiády o rok déle a ještě ji protáhne do MS na domácí půdě. Pak se chce prosadit na fotbalovém hřišti.

„Rozhodl jsem se, že je to teď, nebo nikdy, protože nechci být moc starý. Nechci, aby mi bylo 30 nebo 31 a pak jsem se snažil dostat do NFL,“ řekla sedmadvacetiletý překážkář.

Aby ukázal, že to myslí vážně, zapojil se do testů potenciálních profesionálních hráčů. Musel trochu pozměnit trénink, protože v americkém fotbale potřebuje více síly a vedle rychlých startů také zvládat náhlé brzdění. „Jestli to bude fungovat, nebo ne, jestli budu hrát na úrovni NFL, to je jen na mých schopnostech a na tom, co ukážu na hřišti. Uvidíme,“ řekl.

Pokud by ho některý ze skautů oslovil, mohl by se ve druhé polovině července bezprostředně po mistrovství světa zapojit do týmového kempu před novou sezonou NFL. Ta začne v září.