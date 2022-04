Když překážkář zkusí americký fotbal. Allen získal smlouvu ve Philadelphii

Týmového sportu zanechal trojnásobný atletický americký šampion po zraněních kolena. Přetržený zkřížený vaz v roce 2015 jej připravil o celou atletickou sezonu. Na dráhu se vrátil v olympijském roce 2016, v nabité americké konkurenci se kvalifikoval na OH v Riu de Janeiro a skončil tam pátý. Pak se zase vrátil na fotbalové hřiště, jenže utrpěl obdobné zranění znovu a poté se zaměřil na profesionální atletickou kariéru. Vloni v Tokiu jej od olympijského bronzu dělily pouhé čtyři setiny.

K americkému fotbalu se chystá naplno vrátit po letošním atletickém mistrovství světa. V červenci v Eugene bude usilovat o vylepšení sedmého místa z posledního šampionátu v roce 2019 v Dauhá.

„Je to teď, nebo nikdy. Nechci se snažit dostat do NFL ve 30 nebo 31 letech,“ řekl Allen po kempu, na kterém zaujal zejména rychlostí. Klub jej získal na ofenzivní pozici takzvaného wide receivera. „Vím, že výkonnostní úroveň na univerzitě a v NFL je jiná, ale domnívám se, že když jsem hrál na univerzitě a hrál jsem na docela dobré úrovni, mám dostatek talentu na to, abych hrál NFL,“ uvedl Allen na webu amerického klubu.