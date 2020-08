Po posledním kole si možná pivo dám, říká Navara. Útočí na desátý titul

„Chci tenhle turnaj vyhrát, protože jsem v něm první nasazený a povedl se mi start. Pokud se to ale nepodaří a budu mít pocit, že jsem hrál dobře, tak to nebudu brát jako tragédii. Vnímal bych to tak, že z hlediska přípravy a vynaloženého úsilí jsem pro zisk titulu dělal všechno,“ svěřil se 35letý Navara v rozhovoru pro MF DNES.

Ten vznikal v pátek večer, ještě před víkendovým finišem turnaje. Včera Navaru čekala bitva z líňským Jiřím Štočkem. A zápas, který skončil až po uzávěrce, ještě mohl celkové pořadí hodně ovlivnit.

Český šampionát se koná v Plzni podruhé v historii a po více než sto letech. Hrál jste zde někdy šachy při jiné příležitosti?

Myslím, že zhruba před třiadvaceti lety jsem se v Plzni zúčastnil mládežnického turnaje, který byl pěkně organizovaný, byli tady tehdy i hráči a hráčky z ciziny. Ale kromě mládežnické kategorie jsem se zde jiné akce nezúčastnil.

Šampionát vrcholí Před nedělmím předposledním kolem mistrovství ČR šachistů byl na čele GM Navara (Novoborský ŠK) se šesti body, stíhaní triem GM Láznička, GM Hráček (oba ŠK Polabiny) a GM Štoček (ŠK Líně), kteří měli na kontě 5,5 bodu. Hodně tak ovlivnilo včerejší osmé kolo, v němž se večer utkali dvojice Štoček - Navara a Láznička - Hráček. Závěrečné kolo šampionátu je na programu dnes od 10 hodin.

Jak se vám zamlouvá prostředí turnaje, který se koná v areálu plzeňského pivovaru?

S organizací i atmosférou jsem spokojený. Letošní šachový přebor byl kvůli epidemii koronaviru náročnější, takže do poslední chvíle nebylo jasné, jak to bude vypadat. Nakonec se vše podařilo výborně. Také se svou hrou jsem spokojený.

Jak vlastně do šachového života zasáhl koronavirus? Změnila se nějak vaše příprava?

Do mého profesního života to zasáhlo tak, že jsem téměř pět měsíců nehrál žádnou turnajovou partii. Hrál jsem nějaké soutěže na internetu, ale jen občas, protože nejsem fanouškem podobných turnajů. Věnoval jsem se i jiným činnostem, například přednáškám pro mládež, jednou dokonce pro i trenéry. Trénoval jsem přes skype, hrál partie s přáteli z řad velmistrů. Také jsem dokončoval práci na knihách, kde jsem vychytával chyby. A samozřejmě jsem sledoval všechny novinky.

Těší vás, že jste se už mohl vrátit po tak dlouhé odmlce do turnajových soubojů?

Mám radost, že zase mohu hrát turnaje, atmosféra je výborná jako dříve. Velice rád jsem si zahrál na přelomu července a srpna na turnaji v Pardubicích, stejné to je i teď v Plzni. Trošku mne mrzí, že jsem zmeškal akci ve Švýcarsku, která termínově kolidovala právě s turnajem v Pardubicích. Ale celkově jsem nyní spokojený, šachy hraji velmi rád. Někdy to sice s přípravou na partie trochu přeháním, pak bývám unavený. Momentálně to ale není ten případ.

Když vás na šampionátu každý den čekají v odpoledních hodinách dlouhé a náročné partie, jak před nimi relaxujete?

Já ani moc odpočívat neumím. A hlavně se na partie několik hodin denně připravuji, což je běžné, ale zde v Plzni to bylo možná ještě o trochu více než obvykle. Příprava mi zabere většinou asi tak tři hodiny denně, což ovšem během mistrovství určitě překračuji.

V pátek jste svedl souboj s Viktorem Lázničkou, v tu chvíli šlo o zápas turnajové jedničky a dvojky. Byl pro vás Láznička jedním z největších rivalů?

V zahájení jsem Viktora překvapil. Tipoval jsem, že partie skončí velmi rychlou remízou, ale Viktor bojoval, hledal nějaké šance. Já jsem snad neudělal žádnou větší chybu, takže partie probíhala celou dobu v mezích rovnováhy. Výsledná remíza celý turnaj zdramatizovala. Viktor rozhodně patří k velkým favoritům, ale například Jiří Štoček nebo Peter Michalík také. A jsou zde i další. Na mistrovství hraje takových devět šachistů, kteří jsou velice silní a s nimiž jsou partie těžší.

Okolo vás se vaří světoznámé plzeňský pivo. Jak jsou na tom vůbec šachisté ve vztahu k zlatavému moku. Mají chuť si po skončení partie dát jedno orosené?

Pivo piji málo, na turnaji si dávám spíš nealkoholické nápoje, protože jsem musel dodržovat jistý režim. Možná po posledním kole si v pondělí dám i alkoholické pivo, to uvidíme. Po partiích většinou hlavně odpočívám, protože už bývá poměrně pozdě večer. Odpočinek je pro mě důležitý.