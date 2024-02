Dálkoví plavci se rozloučili s MS Dauhá čtrnáctým místem ve smíšené štafetě

„Udělali jsme dobře, že jsme dali dva holčičí úseky na začátek a pak dva klučičí. Je to jen patnáctistovka, je to naplno od začátku do konce a není čas na vymýšlení nějaké taktiky. Takže jsme všichni makali, co to šlo,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Pavlacká, za svoboda Štěrbová.

Australané zvítězili až ve fotofiniši před Itálií, zlaté medaile převzali Moesha Johnsonová, Chelsea Gubecká, Nicholas Sloman a Kyle Lee. Třetí mezi 21 štafetami skončili Maďaři.

Své první MS dnes uzavřely také české skokanky do vody. Patnáctiletá Tereza Jelínková v kvalifikaci ze třímetrového prkna obsadila 36. místo, o čtyři roky starší Ivana Medková byla jednapadesátá.