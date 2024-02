Plavec Straka byl na MS sedmnáctý na 10 km, bude to stačit na olympiádu?

Třiadvacetiletý Straka se přiblížil 13. příčce, kterou vybojoval na loňském světovém šampionátu ve Fukuoce. Od sedmého kilometru se pohyboval na hranici první desítky a ještě kilometr před cílem byl dvanáctý. Ve vyrovnaném finiši dohmátl jako sedmnáctý se ztrátou 37,60 sekundy na vítěze.

V redukovaném pořadí by to mělo znamenat kvalifikaci na OH. „Hovořili jsme se šéfem komise dálkového plavání. Mají na zveřejnění pět dnů a máme být trpěliví. Ale vychází nám, že by se Martin Straka měl mezi kvalifikované vejít,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Jan Srb. Potvrzení závisí na komisi dálkového plavání federace World Aquatics.

Kozubek na rozdíl od Straky útočil ze zadních pozic na úrovni třetí a čtvrté desítky. Účastník OH v Tokiu se nakonec protlačil na dohled první dvacítky. Byl o 48,5 sekundy pomalejší než jeho reprezentační kolega.

Maďar Rasovszky vyhrál o více než dvě sekundy před Francouzem Marcem-Antoinem Olivierem a získal druhý světový titul v kariéře. V roce 2019 byl šampionem v závodě na pět kilometrů. Bronz vybojoval Brit Hector Pardoe.