Na MS v plaveckých sportech míří 15 Čechů, usilovat budou také o limity na OH

„Byl bych rád, abychom v individuálních disciplínách odjeli alespoň se dvěma novými olympioniky. Jedno umístění do šestého místa by bylo super,“ řekl předseda svazu Jakub Tesárek. Největší naděje vkládá do Seemanové na kraulařské dvoustovce.

„Moc bych si přála ještě druhé finále, nebo minimálně ještě jedno umístění v top 10. A myslím si, že určitě i další plavci mají na postup do semifinále,“ doplnila trenérka Petra Škábová.

Česká nominace Bazénové plavání: Ondřej Gemov, Daniel Gracík, Miroslav Knedla, Vojtěch Netrh, Kristýna Horská, Barbora Janíčková, Barbora Seemanová, Dálkové plavání: Matěj Kozubek, Martin Straka, Alena Benešová, Lenka Pavlacká. Synchronizované plavání: Karolína Klusková, Aneta Mrázková. Skoky do vody: Tereza Jelínková, Ivana Medková.

Seemanová je na dvoustovce mistryní Evropy z roku 2021 a nedávno obhájila stříbro na ME v krátkém bazénu. Na loňském MS ve Fukuoce jí těsně uniklo finále, ale zaplavala olympijský limit. O ten bude v bazénu v Dauhá usilovat hlavně bronzová medailistka z ME v krátkém bazénu Kristýna Horská, která o červencový šampionát v Japonsku vinou zdravotních problémů přišla.

„Původně jsem měl v hlavě myšlenku, že bychom se rádi kvalifikovali ve štafetě. To teď bude velice složité, protože sestava ještě není úplně jistá,“ poukázal Tesárek na fakt, že kvůli zranění vypadla zkušená znakařka Simona Kubová. Čtyři plavce čeká v Dauhá premiéra na MS v dlouhém bazénu.

„Po olympiádě trochu čekáme generační výměnu, takže je velmi dobře, že mladí mají svoji šanci. Mohli bychom na to potom navázat a nemít nějakou velkou propast, protože každá zkušenost se počítá,“ uvedla Škábová. Podle ní by mohlo teplo plavcům vyhovovat, musejí si ale dát pozor na klimatizované prostory.

Do týmu dálkových plavců se vrací Matěj Kozubek, zkušenosti ze světových šampionátů mají i Martin Straka, Lenka Pavlacká a Alena Benešová. Na olympijské desítce budou mít poslední možnost kvalifikace do Paříže, kterou by jim měl zajistit výsledek do 16. místa.

Ještě složitější boj čeká akvabely Karolínu Kluskovou s Anetou Mrázkovou. Mladé skokanky do vody Tereza Jelínková s Ivanou Medkovou budou především sbírat zkušenosti.

MS v plaveckých sportech v Dauhá se uskuteční od 2. do 18. února. Je prvním globálním vrcholem před olympijskými hrami. Poslední šanci kvalifikovat se do Paříže budou mít bazénoví plavci na červnovém ME v Bělehradu.