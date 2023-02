Baseballisté zamířili na soustředění, tým posílil o naturalizované Američany

„Nervozita z World Baseball Classic se nedostavuje, protože nemáme vše hotové. Tým stále není fyzicky připraven a čeká nás sedm zápasů. Tři ve Valencii a čtyři v Japonsku. Ještě je před námi hodně práce,“ řekl Chadim.

Po zimních trénincích v tělocvičnách nyní národní tým začal trénovat venku. „Hlavní je, aby si hráči zvykli na letící míč. Tohle není snadné v zimě v tělocvičně natrénovat. Navíc v březnu hrajete málokdy svůj vrcholný baseball, je to spíše období přípravy. Cílem je, aby si pálkaři zvykli na letící míč od nadhazovačů, u nichž věříme, že budou házet přes 130 kilometrů v hodině. Pak je třeba aklimatizovat tělo na venkovní zápasy a hlavně se nezranit,“ uvedl Chadim.

Čeští baseballisté se povzbuzují

Čeští reprezentanti se probojovali na WBC poprvé v historii díky úspěšné podzimní kvalifikaci v Regensburgu. Od 8. do 13. března narazí ve skupině v Japonsku na domácí reprezentaci, Čínu, Jižní Koreu a Austrálii. V nominaci nechybí většina hráčů, kteří účast vybojovali, i několik amerických nováčků s českou stopou jako Jeff Barto, Eric Sogard nebo William Escala.

„Jeff měl být součástí týmu už v kvalifikaci, protože má českou ženu a české dítě. Tehdy to ale ještě nevyšlo. Teď nahradil Martina Červinku,“ vysvětlil Chadim.

Další dvě místa zaplnili vnitřní polaři Escala a Sogard. „Oba jsou herně i lidsky dobří hráči a věřím, že zapadnou. Willi je synem české maminky a kubánského otce. Přiletěl za námi o něco dříve, aby se s týmem seznámil. Má příbuzné kolem Prahy, tak bydlí u nich,“ líčil jednapadesátiletý kouč.

Veterán Sogard působil od roku 2010 v MLB. Také on má českou matku, jejíž rodiče odešli z Československa v roce 1968. „Erik nám může pomoci, jak zvládat atmosféru padesáti tisíc diváků. On strávil nejenom deset let přes 100 zápasů ročně před 50 tisíci diváky, ale také jako jediný z našeho týmu hrál v (dějišti WBC) Tokio Dome, když tam dříve měl výjezd s Oakland Athletics,“ řekl Chadim.

Součástí národního výběru je i Jake Rabinowitz, který se podílel už na postupu v Regensburgu a do nominace se dostal, když Arizona Diamonds neuvolnila Borise Večerku. „Je to sice další veterán, ale přál si celý život navléknout český dres. Nakonec to vyřešila vyšší moc. Dopadlo to, jak to dopadnout mělo,“ konstatoval Chadim, který bude mít v trenérském týmu i Kanaďana a bývalého hlavního kouče Michaela Griffina. Ten bude pomáhat na první metě.

Nové „americké“ posily by měly reprezentaci pomoci i během letošního mistrovství Evropy, které se v Česku uskuteční na přelomu září a října. „Jako realizační tým jsme si dali podmínku, že kromě hvězdných nadhazovačů nám dají všichni příslib, že je vezmeme do týmu, jen pokud s námi budou na mistrovství Evropy. U Erika je to komplikované, protože má velkou rodinu, ale věřím všem, že když to bude jen trochu možné, tak nám pomohou,“ uvedl Chadim.

Trenér českých baseballistů Pavel Chadim

Ve Valencii čekají na české hráče také přípravné duely proti předloňskému mistrovi španělské ligy Astros Valencia. „Je to velmi kvalitní španělský tým. Má čtyři naturalizované Venezuelce, kteří mají španělský pas a jsou v nároďáku. Naším cílem není hrát top zápasy, ale hlavně se naladit a nezranit, protože půjdeme do akce takřka po pěti měsících. Je to o tom se připravit na to, co nás čeká,“ dodal Chadim.

Do Japonska pak čeští baseballisté odletí příští týden. World Baseball Classic se uskuteční od 8. do 21. března.