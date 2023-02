Poprvé mezi elitou. Nechceme skončit poslední, hlásí baseballisté

„Chceme nalákat lidi, aby měl český baseball co nejvíc fanoušků,“ přeje si hlavní trenér týmu Pavel Chadim. „A taky si dáváme za cíl dostat se na další světové hry za čtyři roky, tudíž nesmíme skončit poslední.“

K tomu ale budou muset čeští outsideři uspět mezi světovou špičkou. V základní skupině B, kterou odehrají mezi 8. a 13. březnem v Tokiu, narazí třeba na domácí favority, vítěze posledních olympijských her a současné světové jedničky.

A budou se muset vypořádat i s vyprodaným stadionem, na který se vejde 45 tisíc lidí. „Měl jsem šanci hrát na Tchaj-wanu, kde jich bylo asi deset tisíc. Mně se jejich styl fandění líbil, protože nepoznáte, komu fandí. Tady to bude to samé a věřím, že nám to pomůže,“ těší se kapitán Petr Zýma. „Nebudeme svědky žádného pískání nebo bučení, japonská kultura vyznává respekt a ocení každou akci, která se nám povede.“

Při pohledu na olympijské vítěze z Japonska a třetí tým světového žebříčku Koreu vidí kouč Chadim klíčové hlavně zápasy s Čínou a Austrálií.

„Rankingově je ze soupeřů nejníže Čína, ale to trochu klame, protože kvůli restrikcím s covidem nemohli vyjíždět na mládežnické mistrovství světa. Navíc s nimi sehrajeme už první utkání (10. března), což je trochu nevýhoda,“ přiznal.

„Jsme tým, který hraje lépe až ke konci turnajů. A na závěr máme Austrálii, takže jednoduše řečeno budeme mít na začátku a na konci největší šanci splnit náš cíl.“

Pomoct k tomu mají českému týmu i americké tváře, mezi nimiž vyčnívá především šestatřicetiletý Eric Sogard, který odehrál více než 800 zápasů v nejvyšší americké soutěži Major League.

„Vnímá realitu českého baseballu a všechno, čeho jsme dosáhli. Byl překvapený, jak moc to bereme vážně,“ vyprávěl trenér.

Zkušeného polaře doplní ještě Jeffrey Barto, William Escala a David Mergans. „Jsem rád, že se tým maličko okořenil, do Japonska odlétá celkem třicet hráčů, s čímž jsme nadmíru spokojeni.“

Šéftrenér české baseballové reprezentace Pavel Chadim.

Brzký start světové soutěže donutil české reprezentanty k intenzivní zimní přípravě. „Makali jsme každou volnou minutu. Formu většinou pilujeme až na září, kdy bývá vrchol sezony, tentokrát jsme to museli dost uspíšit,“ popisoval kapitán Zýma.

Po trénincích v tělocvičnách finišovali Češi přípravu před týdnem ve Valencii. „Hráli jsme tam tři přípravné zápasy, v Mijazaki, kde se budeme ve dnech před turnajem chystat, nás čekají další čtyři,“ popisoval Chudim.

„Samozřejmě bychom byli radši, kdyby měli naši pálkaři padesát startů, čímž by byli připraveni na tuto úroveň, ale to v březnu prostě nešlo,“ odkazoval na fakt, že běžná sezona začíná až v dubnu.

World Baseball Classic může Čechům sloužit i jako příprava na domácí mistrovství Evropy, které uspořádají v září. A pokud se vrátí s úspěchy, navnadí na šampionát tuzemské příznivce.