Při baseballu nosí brýle. Teď bude Američan Sogard reprezentovat Česko

Matce Sogarda Anně Vodičkové bylo 12 let, když její rodiče utekli před ruskou okupací na konci šedesátých let do Spojených států amerických a usadili se v Massachusetts. Eric se narodil ve Phoenixu a loni v únoru byla jeho matka svědkem, jak si si její šestatřicetiletý syn přebíral na ambasádě ve Washingtonu rozhodnutí o udělení českého pasu.

Dokument dostal Eric shodou okolností v den, kdy začala ruská okupace Ukrajiny. „I proto jsem rád, že nyní jsem na turnaji, který spojuje svět,“ uvedl Sogard v tiskové zprávě.

Česky neumí, jelikož odmalička mluvil anglicky. V týmu ale navazuje na starty svého bratra Alexe a především hraje díky své matce. „Česko má velké místo v mém srdci. Moje máma z něj musela odejít a řekla mi, že jestli mám možnost se do Čech vrátit jako hráč, ať jdu. Tak jsem se této příležitosti chytil. Je to návrat ke kořenům, je to součást mé krve,“ řekl.

Na soupisce reprezentace je jediným se zkušenostmi ze slavné zámořské Major League Baseball, kde strávil více než deset let. V MLB debutoval v roce 2010, šest sezon odehrál za Oakland Athletics a poté působil v Milwaukee Brewers, Torontu Blue Jays, Tampě Bay Rays a naposledy v roce 2021 v Chicagu Cubs. Má na kontě 815 zápasů, 551 odpalů a z toho 26 homerunů.

„Baseball pro mě byl v MLB hlavně práce, ale i obrovská zkušenost. Poznal jsem celou zemi, zažil skvělé hráče, nejlepší trenéry a tyhle zkušenosti mi pomáhají stát se tím, čím jsem dnes. Hodně jsem se naučil a teď to chci sdílet s Čechy a pomoct jim posunout jejich hru,“ řekl.

K týmu se připojil až v Japonsku, kam dorazil s celou rodinou, manželkou a pěti dětmi. Po příjezdu zazpíval při přijetí nováčků do týmu při společné poradě. „Dřív jsem hrál hodně s individualitami, ale tady je cítit síla baseballu. Dohromady máme stejný cíl, vzájemně se podporujeme a mohou se stát velké věci. V baseballu je všechno možné,“ řekl Sogard.

Baseballisty čekají ve skupině v Tokiu favorizovaní domácí Japonci a dále Jižní Korea, Čína a Austrálie. „Budeme hrát proti nejlepším na světě, to bude velká zábava,“ řekl vnitřní polař (většinou druhý metař) Sogard, který jako jeden z mála nosí při hře brýle. Sice zkoušel čočky, ale s nimi neviděl dobře. „Brýle mi nedělají problémy, ani když skáču rybičky nebo slajduju. Jen jednou se mi rozbily, kdy mi je trefil míč, ale jinak naprosto v pohodě, „ usmál se Sogard.

Za Česko by neměl nastoupit jen v Tokiu. Představit by se měl i českým fanouškům při zářijovém mistrovství Evropy, které bude v Brně, Ostravě, Praze, Třebíči a Blansku. „To je můj cíl,“ kývl.