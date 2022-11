Baseballisté nabírají sílu na Tokio. Šance na výhru? Dvacet procent, odhaduje kouč

Dva měsíce po historickém postupu na World Baseball Classic se český národní tým vrátil do provozu. Výběr mladých hráčů absolvoval herní soustředění na Tenerife, kde vyhrál čtyři zápasy, a zároveň trenér Pavel Chadim nahlásil širší sestavu pro Tokio.

„Máme na ní sedm hráčů, kteří se nenarodili v České republice. U pěti z nich věříme, že se do Tokia dostanou,“ oznámil Chadim ve čtvrtek v Praze.

V jeho plánech jsou tři hráči z české extraligy – Jake Rabinowitz, Jeff Barto a Ryan Johnson. Další dva muži by měli dorazit přímo ze zámoří: vedle protřelého veterána Erica Sogarda, s nímž Chadim počítal už dřív, ale k jeho zapojení do reprezentace ještě nedošlo, by kouč rád nově přivítal i Willieho Escalu z univerzity v Miami.

„Escala má maminku narozenou v Česku, jeho otec je Kubánec. Žijí na Floridě, podle jeho příjmení mu říkáme Skála. Je to třiadvacetiletý perspektivní hráč, který počítá s tím, že si svoje místo v týmu bude muset vybojovat. Věřím, že nás posílí na pálce. Ve vnitřním poli, v němž hraje, nám zvýší konkurenci,“ plánuje Chadim.

Americké posily pro nejlépe obsazený baseballový turnaj světa vybíral ze zhruba patnácti jmen. Chadimovým kritériem bylo, aby hráč, kterého osloví, mohl kromě startu v Tokiu šanci hrát i na mistrovství Evropy.

Někteří hráči mu pozvánku odmítli s tím, že neměli jasně garantované místo v sestavě, pro některé jiné se nepodařily vyřídit formality. Pokud chce cizinec nastoupit na World Baseball Classic za danou zemi, musí z ní mít buď rodiče nebo v ní musí mít trvalý pobyt, případně musí být v procesu získání občanství.

Čeští baseballisté se radují z postupu na World Baseball Classic.

Proto ztroskotala snaha angažovat výborného nadhazovače Ryna Staneka, opory Houstonu a člena vítězného týmu z letošní Světové série, jehož předci kdysi do Ameriky utekli z Rakouska-Uherska. Z hlediska pravidel pro World Baseball Classic jsou to už moc dávní příbuzní.

„Hrát za nás nemůže ani Mitch Horacek, draftovaný Baltimorem, u něhož mají české kořeny také prarodiče. Ze stejného důvodu nám vypadl Logan Cerny, patřící Philadelphii. Naopak nadhazovač John Straka nám z hledáčku vypadl kvůli tomu, že podle nás už nemá takovou výkonnost,“ vysvětlil Chadim.

Přál by si, aby na druhý pokus český dres oblékl šestatřicetiletý Sogard, veterán s minulostí v šesti týmech profesionální MLB, který má českou maminku a český pas vlastní od jara. Před kvalifikací na World Baseball Classic se zranil, nyní hlásí, že je fit.

Měl by být největší hvězdou české reprezentace. „Psali jsme si a Eric vzpomínal, že v Tokiu, kde budeme v březnu hrát, už nastoupil za Oakland. Byl to prý pro něho krásný zážitek před padesáti tisíci diváky, kteří zpívali chorály. Napsal, že si to s Oaklandem ohromně užil, a že se těší, že to stejné zažije v zápase za Česko proti domácímu Japonsku,“ uvedl Chadim.

Ercoli pro ME přeruší kariéru Mistrovství Evropy, které se v Česku bude hrát příští rok v září a říjnu, se losuje v sobotu. Český výběr odehraje svoji skupinu v Ostravě, dále se bude hrát v Praze, Brně, Třebíči a Blansku. Z prvního výkonnostního koše mohou Češi do skupiny A „vyfasovat“ například Nizozemsko, Itálii nebo Izrael. Domácí reprezentaci půjde nejen o úspěch na hřišti, jímž by byla medaile, ale i o co nejlepší organizace akce. Proto svoji hráčskou kariéru během ME přeruší nadhazovač Lukáš Ercoli, jeden z klíčových českých hráčů kvalifikace pro World Baseball Classic a mimo to i mediální pracovník českého baseballu, a upne se pouze na činnost v organizačním výběru. „Trenér Chadim asi rád není, ale chci se na organizační stránku plně upnout,“ vysvětlil Ercoli, hrající za extraligové finalisty Hrochy Brno.

Už nyní si mapuje soupeře, proti nimž český výběr příští rok v březnu povede. Češi ve skupinové fázi World Baseball Classic nastoupí proti Číně, Japonsku, Koreji a Austrálii.

Na internetu sledoval dva přípravné zápasy Japonska proti Australanům, v jejichž sestavě je i nadhazovač Jon Kennedy, známý z extraligových Hrochů Brno.

„Šlo na něho hodně odpalů,“ zapsal si do poznámek Chadim. „Celkově mě překvapilo, že Austrálie zápasy neodehrála moc dobře, ještě mají na čem pracovat,“ shrnul.

Šanci na to, že si česká reprezentace v Tokiu připíše kromě premiéry na této akci také první vítězství, odhaduje zhruba na dvacet procent. „Žebříčkově nejníž z našich soupeřů je Čína. Zrádné ale může být to, že zatímco pro nás půjde o první zápas, Čína už za sebou jedno utkání bude mít,“ vypozoroval Chadim z losu prestižního turnaje.

Mladé hráče sledoval před pár dny na Tenerife. „Postup do Tokia extrémně utužil náš týmový duch. Bylo dobré se znovu potkat na hřišti,“ kvitoval kouč.

Příští společnou akcí bude zimní soustředění v Jeseníkách na začátku ledna, v únoru by měl národní tým odcestovat za teplem do španělské Valencie. Do Tokia odlétá 1. března a čekají ho čtyři přípravné duely, do turnaje pak vstoupí o deset dní později.