SpaRun startuje bez omezení. Pandemie s tradičním závodem příliš nezamávala

„Tvářili jsme se celou dobu jako že závod bude. Spíš jsme se připravovali na eventualitu, že jej zrušíme, a připravovali se standardně jako jiné roky,“ říká ředitel závodu Pavel Knára.

„Pořád jsme pracovali naplno. Dokonce máme letos nejvyšší účast přihlášených online. Na začátku týdne bylo přihlášeno asi dvě stě deset závodníků.“

Pandemie koronaviru prostě s tradičním lázeňským během vůbec nezamávala.

Vítězové SpaRun 2013 Jan Sokol (20.22)

Ivana Sekyrová (21.20) 2014 Jan Sokol (21.11)

Monika Preibischová (22.40) 2015 Jiří Čivrný (20.59)

Carmen Beshirová (25.13) 2016 Josef Procházka (21.14)

Monika Preibischová (22.21) 2017 Pavel Procházka (21.35)

Zuzana Rusínová (25.18) 2018 Petr Vitner (19.46)

Eva Vail (22.36) 2019 Max Betsch (20.25)

Anežka Ševčíková (24.31)

Snad jen v jednom případě.



Bohužel letos není mariánskolázeňský podnik zařazen do Oberfälzer Volkslauf Cupu. Seriálu závodů, který se bez přerušení koná od roku 1993. Původně bylo jeho součástí šest závodů v oblasti Horního Falcka, ve spolkové zemi Bavorsko v Německu. Od roku 2019 je součástí poháru také mariánskolázeňský SpaRun.

„Nepříjemností je, že jsme přišli o OVL cup, kterého se účastníme, protože v Německu je situace ještě o něco horší,“ přiznává Knára.

Start je už tradiční, ve 14 hodin na stadionu U Ferdinandova pramene, už skoro tradičně bude znít těsně před startovním výstřelem Smetanova symfonická báseň Vltava živě přímo z nástrojů muzikantů Západočeského symfonického orchestru. Opět jeho ředitel Milan Muzikář odehraje Vltavu, odstartuje a poběží.

„To je jeho podmínka, že bude startovat sám, aby mu to někdo vystřelil mimo dobu,“ prozrazuje ředitel závodu.

„Letos bude rovinka, kde se shromažďují závodníci, ozvučená po několika metrech reproduktory a ony budou zpožděné. Vyhráváme si s detaily.“

Sportovní úroveň závodu, ač o ní prvořadě nejde, neutrpí pandemií koronaviru. Už nyní jsou mezi přihlášenými borci ze zemí jako Slovensko, Rusko, Německo, Holandsko. Běží se 6400 metrů po písčitých a asfaltových cestách v Mariánských Lázních.

Velmi atraktivní trasa

„Lázeňskými parky, kolem kolonády, částečně i po hlavní silnici, provoz bude uzavřen v místech, kde je potřeba, tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků,“ popisuje Knára.

Nedílnou součástí běžeckých závodů je doprovodný program. Letos jej organizátoři vylepšili a bude na více místech ve městě. Hlavní střed bude na kolonádě. Veškerý program je podrobně vypsán na stránkách movomal.cz. „Rádi to děláme, kultura a umění do lázní patří.“

„Projekt vznikl spojením běžeckých závodů SpaRun Mariánské Lázně s kulturním programem, který má za cíl představit naše město a nastínit skalním sportovcům i jiné volnočasové aktivity, a naopak. Akce je tedy určena jak místním, tak návštěvníkům města všech věkových generací,“ vysvětluje ředitel závodu Pavel Knára.



Z nabízeného programu si vybere určitě každý a jedna čerstvá novinka. „Ve 14 hodin bude hudební vystoupení před hotelem Villa Butterfly, bude to překvapení, na plakátech není, domluvili jsme to až v začátkem týdne. Já se na to nejvíc těším. Program na kolonádě jsme vybírali hodně dlouho a bude opravdu úplně pro každého,“ říká Knára.

Slovo na závěr. „I v této poněkud turbulentní době jsme se snažili pro vás připravit takový závod, na jaký jste z minulých ročníků zvyklí,“ dodává ředitel závodu Pavel Knára.