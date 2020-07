V Mariánkách se běží. SpaRun se uskuteční v plánovaném rozsahu.

„Rušíme omezený počet startujících v hlavní kategorii, kapacita závodu je nyní neomezená!“ hlásili pořadatelé už v polovině června.



Zároveň se spustila registrace do všech dětských kategorií. „Takže letošní SpaRun proběhne tak, jak jsme na něj zvyklí!,“ stojí na facebookovém profilu závodu.

Závodu, jehož trasa vede od Atletického stadionu, lázeňskými parky na kolonádu a zpět, se v minulých ročnících zúčastnilo cca 300 běžců nejen z celé České republiky, ale i z Ruska, USA, Slovinska, Rakouska, Norska, Kypru, Anglie či Německa. To samozřejmě letos takové nebude, půjde převážně o tuzemské běžce.

Bez sto metrů šest a půl kilometru. „Lázeňskými parky, kolem kolonády, částečně i po hlavní silnici,

Inspiroval jej závod v Praze

Toho samého tato myšlenka napadla. „Vždy jsem chtěl udělat spojení sportu a kultury. Zúčastnil se jednoho závodu v Praze a řekl si, že když to umí udělat oni, tak mi to uděláme tady také,“ prozrazuje s tím, že v úspěch moc nevěřil. „Mazaně jsme první ročník pojali jako nultý ročník, abychom, když by byla ostuda, mohli říci, že to bylo jenom na zkoušku. A už i ten první se povedl, ač já bych chtěl vždy, aby to bylo lepší. Nebudu spokojen nikdy,“ přiznává ředitel.

„Projekt vznikl spojením běžeckých závodů SpaRun Mariánské Lázně s kulturním programem, který má za cíl představit naše město a nastínit skalním sportovcům i jiné volnočasové aktivity, a naopak. Akce je tedy určena jak místním, tak návštěvníkům města všech věkových generací,“ doplňuje.

Ze stadionu U Ferdinandova pramene poslední dva ročníky atlety vyprovodil Západočeský symfonický orchestr, nejstarší v Čechách. Tak tomu bude i letos.

„Sportovní část má své zázemí nadále na atletickém stadionu i trasa zůstává stejná jako v minulých ročnících. Je tak možné, aby si běžec mohl porovnat svůj dosažený výsledek s výsledky z minulých ročníků,“ říká ředitel běžeckého závodu centrem města SpaRun Pavel Knára. Registrovat se je možné stále na webových stránkách závodu. Pro připomenutí - děti, narozené v roce 2013 a dříve, běží závod na 400 metrů. Ročníky 2012 až 2009 si zaběhnou trasu dlouhou 1000 metrů. A pro mládežníky narozené v letech 2008 až 2005 je připraven závod na 1400 metrů.

Nejde jen o sport, k vidění bude i kultura

Mariánskolázeňské závody jsou už tradičně spojené s bohatým doprovodným kulturním programem. Už podruhé bude součástí závodu projekt MOVOMAL (Moderní, vstřícné a otevřené Mariánské Lázně).

I letos bude k vidění na hlavní kolonádě v Mariánských Lázních představení pouličních umělců nejrůznějších žánrů, zatímco si návštěvníci budou pochutnávat na specialitách vybrané street kuchyně.