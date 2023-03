Bude to skvělá motivace pro mladší hráče, hodnotí baseballisté japonskou misi

Když po šesti směnách drželi s Austrálií nerozhodné skóre 1:1, dělil české hráče od bombastického postupu do čtvrtfinále World Baseball Classic pouze krůček. Nakonec podlehli 3:8, ale plusy z jejich vystoupení v Tokiu jednoznačně převažují.

„Hrát na takovém velkém turnaji skoro do posledního autu o postup pro mě bylo super. Ukázali jsme světu, že jsme přijeli, abychom vyhrávali, a ne si jen tak zahrát,“ hodnotil Chlup, který byl na turnaji jedním z nejplatnějších českých hráčů. „Byly situace, které jsem mohl zahrát líp, takže se na to dívám trochu kriticky. Ale vím, že jsem do toho dal všechno a snažil se pomoct týmu vyhrát.“

Chlup je příkladem nastupující generace, která může český baseball vynést do dosud nepoznaných výšin. Kouč národního týmu Pavel Chadim prohlásil, že by z fleku mohl hrát japonskou ligu. „Můj cíl je hrát profesionálně a je mi v podstatě jedno, kde to bude. Doufám, že odehraju dobrý zbytek sezony a do té další nastoupím už jako profesionální hráč, ať už v Itálii, Americe nebo Asii,“ sděluje

čtyřiadvacetiletý vnější polař, který pro svůj rozvoj zvolil americkou univerzitní cestu.

Momentálně působí na North Greenville. „Určitě bych to doporučil, protože tak lze perfektně skloubit vrcholový sport se studiem. Navíc podmínky na amerických univerzitách jsou pro sportovce špičkové.“

Trenér Pavel Chadim objímá nadhazovače Martina Schneidera, který střídá v utkání proti Austrálii na turnaji World Baseball Classic.

Aktuální turnaj však prokázal, že Česko produkuje kvalitní hráče i v domácích podmínkách. „Jsem strašně hrdý, že jsme dokázali vytvořit takový rozvojový program, který vychoval hráče a tým na takovou úroveň. Věřím, že můžeme být příkladem i pro ostatní malé země,“ pronesl kouč Pavel Chadim. „Jsem na tým strašně pyšný. Nevím, jestli se dalo před půl rokem snít, že budeme schopni už v březnu hrát na takové úrovni. Moc klukům děkuju.“

Gesto japonského nadhazovače Když český tým vyrážel na pondělní zápas s Austrálií, čekal na něj u hotelu hvězdný japonský nadhazovač Roki Sasaki s dárkovou taškou pro Willieho Escalu, jehož v sobotním duelu nechtěně trefil nadhozem. „Toto gesto mi připomnělo, že baseball není jen byznys, ale je to hra gentlemanů. Roki byl už před turnajem můj nejoblíbenější hráč a teď si mě ještě víc získal. Jednadvacetiletý kluk přesáhl hranici sportu,“ ocenil český kouč Pavel Chadim.

Vystoupení reprezentace v Japonsku navíc může posloužit jako mimořádný impuls pro český baseball jako celek. „Myslím, že to bude skvělá motivace pro mladší hráče. Zároveň by český baseball mohl mít větší sledovanost, což nám doteď chybělo. Nemáme velkou základnu hráčů ani fanoušků, takže tohle extrémně pomůže,“ věří Chlup. „Je to také plus pro mě a další hráče. Baseballový svět nás doteď tolik neznal, ale tento turnaj nám pomohl ke zviditelnění.“

Dalším krokem ohledně budování popularity i sportovních ambicí bude zářijové mistrovství Evropy v Česku. „To, že jsme tady hráli důstojné zápasy proti nejlepším na světě, znamená pro naše sebevědomí obrovsky moc,“ neskrývá Chlup.

Češi přitom na kontinentálních šampionátech stále čekají na premiérovou medaili. „Máme ohromnou motivaci ji získat. Já jako hráč jsem se o to pokoušel už před třiceti lety, pak to zkoušely i další generace. A od této party to ještě nebyl konec,“ hlásí Chadim.

Podle jakého klíče vlastně svůj výjimečný tým skládal? „To je tajemství, ale na druhou stranu je to na těch borcích samotných. Vidím ty kluky od mala, trénoval jsem je, hodně jich znám z mládežnických reprezentací. Ty s nejlepším charakterem, vášní a pracovitostí jsem vybral do tohoto týmu. A máme skvělé dva lídry Petra Zýmu a Martina Červenku,“ popisuje kouč.