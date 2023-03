Musíme začít úplně od základů, burcuje ostravský záložník Kaloč

Nejen vy, ale i další hráči Baníku stále chybují. V čem je problém?

Kdybychom to věděli, asi tady před vámi nestojím. Nejsem schopný odpovědět. Začalo to bohužel mnou. Moje zbytečnost, moje hloupost.

Ale nejste to jen vy...

Říkáme si to, ukazujeme na videu, abychom hru zjednodušili, a přesto chyby opakujeme.

Šlo ve vašem případě o zbytečně komplikovanou rozehrávku?

Komplikovaná nebyla, zkomplikoval jsem si to sám.

Kromě tří gólů sparťané trefili dvě břevna a měli i další šance. Nehráli jste až moc otevřeně?

Chtěli jsme dát kontaktní gól, takže jsme hru otevřeli. Oni po jednoduchých nákopech a odkopech chodili skoro sami na branku. Opakuje se to, je to pořád dokola... Ale nikdo jiný než my nás z toho nedostane.

Nedávno jste se dívali, jak blízko máte k šestému místu. Připouštíte, že teď už hrajete o záchranu?

Určitě. Když se podíváte na tabulku, jsme dole. Musíme začít úplně od základů – hrát na nulu a doufat, že dáme nějaký gól. A věřit, že se to zlomí.

Na nulu jste chtěli hrát i se Spartou, že?

Do utkání jsme šli s plánem, že se budeme snažit nedostat gól, ale po mé chybě hosté dali do prázdné branky první gól. A potom se u lajny míč nějak vykulil a šli sami na branku. Ve dvacáté minutě to bylo 0:2 po individuálních chybách. Přitom první poločas nebyl špatný, měli jsme šance, které kdybychom dohráli... S kontaktním gólem by to vypadalo třeba jinak, ale bohužel nám to tam zase nespadlo.

Proč?

Nevím, jestli tomu jdeme málo naproti, anebo nám chybí trochu štěstí, ale zase jsme balon do branky nedotlačili. Škoda...

Neschází vám větší důraz?

Je to možné. Soustředíme se na to i na tréninku, ale... Nejsem schopný odpovědět.

Po utkání byl za vámi v šatně i Milan Baroš. Co vám říkal?

Bary byl za námi už včera (v pátek). Snažil se nás před zápasem vyhecovat. Ale fotbal se hraje na hřišti. Tam on už není.