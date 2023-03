Hlavy dole nemáme, je přesvědčený kouč ostravských fotbalistů Hapal

A to měli na hrotu vysoké útočníky Ladislava Almásiho a Jiřího Klímu. Spartě podlehli 0:3. Doma v lize prohráli potřetí za sebou, přičemž skóre mají děsivé – 1:7!

Výsledkem bídné dosavadní jarní části první ligy, z níž ční jako neuvěřitelná statistická chyba jediná výhra v Teplicích 5:0, je pád na dvanácté místo.

Před barážovými příčkami mají náskok pouhých čtyř bodů...

Přesto trenér Pavel Hapal odmítá, že by ostravští fotbalisté měli po minulých pěti zápasech, v nichž získali jediný bod, hlavy dole.

„Možná to tak vypadá, ale pořád pracujeme. Musíme se hlavně uklidnit a dostat do žil sebedůvěru. Proti Spartě jsme chtěli do poslední minuty dát gól, ale soupeř dobře bránil,“ řekl po sobotní ostudě se Spartou. „Neprosadili jsme se. Naším největším problémem jsou individuální chyby.“ To vše se pořád opakuje.

„Ze současné situace se musíme vyhrabat. Pracujeme na psychice, na kvalitě v tréninku a to vše potřebujeme dostat do zápasů,“ prohlásil Pavel Hapal. „S hráči komunikujeme. Je čas atmosféru trochu zklidnit a moc se v tom nepitvat, nehrabat. Musíme být sebevědomí, i když to nebude jednoduché. Hlavně však musíme odstranit chyby v obranné fázi hry.“

Ostravští mají momentálně problém se složením středu obrany. V ní je největší držák Karel Pojezný, který minulých dvanáct zápasů odehrál bez střídání.

Naproti tomu dlouho jsou na marodce Jaroslav Svozil a Michal Frydrych. Po zranění je David Lischka a Eneo Bitri v sobotním duelu se Spartou Praha musel střídat.

„Nějak se nám ta marodka nakupila, ale věřím, že nepůjde o nic dramatického,“ uvedl Hapal. „Lischka bude co nejdříve v pořádku a Bitri říkal, že to vypadalo na křeč zadního stehenního svalu. Snad nepůjde o nic vážnějšího, takže by také měl být brzy fit.“ Bitriho proti Spartě v 65. minutě střídal záložník Boula. Na post stopera se stáhl středopolař Kaloč. „Pro mě to není problém, nevadí mi tam zahrát. Zbytek je na trenérovi,“ komentoval záskok Filip Kaloč.

Jaroslav Svozil, jehož důraz by Baník hodně potřeboval, byl v sobotu na lavičce náhradníků. Ligu nehrál od 10. dubna, kdy si přetrhl vaz v koleni a musel na operaci.

„Uvidíme, kdy naskočí. Přece jen má za sebou dlouhodobé zranění a v tréninku to pořád ještě není na sto procent. Musíme zvážit, kdy mu v ostrém ligovém zápase dáme prostor, aby si ho vyzkoušel,“ řekl trenér Hapal.

V sobotu od 15.00 čeká fotbalisty Baníku duel v Českých Budějovicích, které mají stejně jako oni 25 bodů. Po reprezentační pauze přivítají 1. dubna od 16.00 Liberec.