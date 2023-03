Hrdý i smutný. Ukázali jsme, že patříme mezi světovou elitu, těší Schneidera

Za víc než pět směn povolil Schneider soupeři jediný úspěšný odpal a zároveň jediný doběh, čímž držel český tým takřka do poslední chvíle ve hře o senzační postup do čtvrtfinále. Ten se však po konečné prohře 3:8 vypařil a sedmatřicetiletý nadhazovač Olomouce, hrající druhou nejvyšší soutěž, dorazil na pozápasový rozhovor se zasmušilou tváří.

Jak to bylo s postupem Pokud by Češi porazili Austrálii, a zároveň po nich Jižní Korea dle očekávání zdolala Čínu, měli by Česko, Austrálie i Korea po dvou výhrách a o druhém postupujícím za suverénním Japonskem by rozhodovaly vzájemné zápasy. Na rozdíl třeba od fotbalu by se však nepočítalo skóre z těchto duelů, rozhodující statistikou by by byl nejnižší počet obdržených bodů. Čechům by tak proti Austrálii stačila jakákoliv výhra s méně než čtyřmi inkasovanými doběhy.

„Myslím, že se mračím opodstatněně, protože jsme nepostoupili. Nehledě na to, že jsem podal celkem solidní výkon, tak týmový výsledek je vždycky před tím individuálním. Nemůžu být spokojený, protože jsme nevyhráli,“ řekl Schneider, který zopakoval svůj dominantní výkon z vítězného kvalifikačního finále v Regensburgu.

Přitom hned druhý pálkař, kterému jste čelil, odpálil homerun...

To se mi stalo už v Německu. Asi to tak mám, že potřebuju v první směně dostat bod, abych se kousl ještě víc. Trefil to dobře, pak jsem si akorát říkal, že musím nadhozy umisťovat líp a dostat se jim víc do hlavy, což měl za úkol spíš Barry (chytač Martin Červenka). Já jsem dělal, co mi řekl, a vycházelo to.

Trenér Pavel Chadim objímá nadhazovače Martina Schneidera, který střídá v utkání proti Austrálii na turnaji World Baseball Classic.

Kolik typů nadhozů jste kombinoval?

Mám čtyři nadhozy. Rovnej, rovnej přes dva prsty, changeup, slider. Slider je můj nejlepší nadhoz.

Jak hodnotíte celý turnaj?

Hned, jak jsme na něj postoupili, jsem říkal, že sem nepojedeme na výlet, ale poprat se o co nejlepší výsledek. A do posledního zápasu jsme měli šanci postoupit do čtvrtfinále, takže to bylo určitě solidní vystoupení. Myslím, že jsme zanechali dobrý dojem. Čelili jsme nejlepším hráčům na světě a každý zápas byl odehraný se ctí, v každém jsme měli šanci na výhru. Bohužel jsme však nepostoupili, takže je to tak padesát na padesát.

Cítíte, že se vám povedlo baseball v Česku zviditelnit?

Určitě, tohle byl jeden z hlavních cílů, dostat baseball do širšího povědomí a ukázat ho i nebaseballové komunitě. Podle ohlasů to v Česku kolovalo a fandili nám i lidi, kteří baseballu nerozumí, za což ohromně děkuju. My jsme to tady cítili a velmi nám to pomáhalo.

Co vám z Tokia nejvíc utkví v paměti?

Celkově ta účast, pro všechny z nás to byl splněný sen a ukázali jsme, že patříme mezi světovou elitu. To je věc, na kterou nikdo z nás nezapomene.

Jak vám bylo, když vás ze zápasu vyprovázel mohutný potlesk domácích diváků?

Bylo to krásné. Japonští fanoušci jsou úžasní a myslím, že jsme si získali jejich srdce. Já už jsem měl nějaké informace, že jsem tady celkem oblíbený. Je příjemné, když vám tolik fanoušků zatleská.

Nadhazovač Martin Schneider v akci proti Australanům na World Baseball Classic.

Jak jste snášel pozornost na vás upřenou? Právě váš příběh byl v médiích nejvíc omílaný.

Já si to úplně neužívám, jsem povahou trošku introvertní. Ale neštvalo mě to, ani jsem kvůli tomu nebyl nervózní. Je příjemné, když se o vás lidi zajímají a zanecháte dobrou stopu.

Co tomu říkali vaši kolegové hasiči?

Kluci mi fandili, po prvním zápase mi posílali fotky s českými vlajkami. Celý olomoucký hasičský záchranný sbor mi držel pěsti.

Další na řadě je pro českou reprezentaci domácí mistrovství Evropy v září, na němž bude usilovat o historicky první medaili...

Tohle je cíl, o který se snažíme už nějakých sedm, osm let. A nejde jen o medaili, my chceme mistrovství Evropy vyhrát a víme, že na to máme.

Budete u toho? Dřív jste naznačoval, že své poslední Euro už máte za sebou.

Nechci říkat definitivně ani ano, ani ne. Bude hodně záležet na tom, jakou budu mít sezonu, a jestli vůbec budu cítit, že týmu mám co dát. Budu v kontaktu s trenérem a před mistrovstvím Evropy se rozhodne. Ale půjde hlavně o můj osobní pocit.