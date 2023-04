Konečně mám český pas, hlásí americký baseballista. Máma je na mě pyšná

Rakousko, Řecko a Španělsko. Nejsou to destinace, kde se po historickém úspěchu chystá Escala dovolenkovat, ale země, které bude muset společně se svými spoluhráči na zářijovém mistrovství Evropy k postupu ze skupiny pokořit.

„Na World Baseball Classic jsme ukázali, že můžeme porážet profesionální týmy, proč by tenhle příběh nemohl pokračovat,“ ptá se Escala. A má pravdu. Může. „Minimálně se o to pokusíme,“ slibuje. Navíc před domácím publikem, v zemi, která má o baseball čím dál větší zájem.

Obratný Američan vzbudil na japonském šampionátu velkou pozornost, když od domácího nadhazovače Rokiho Sasakiho schytal bolestivou ránu do kolena. „Ten pocit asi nikdy nezapomenu, bál jsem se, že mám něco zlomené.“

Jeho obavy se naštěstí nenaplnily, Escala se hrdinně oklepal a utkání s vervou dohrál. Vysloužil si potlesk zaplněného stadionu a jako omluvu od soupeře dostal dva pytle sladkostí a podepsaný míček.

Už jste stoprocentně fit?

Naprosto, cítím se opravdu báječně. Koleno se naštěstí hojilo dost rychle a neměl jsem žádné komplikace, jen pár modřin a podlitin. Poslední dva týdny už jsem dokonce hrál extraligu.

Soupeř Sasaki se vám za zranění přišel omluvit.

Nikdy předtím se mi to nestalo, většinou se všichni omluví jen na hřišti.

William Escala schytal v utkání proti Japonsku na World Baseball Classic tvrdou ránu do kolene.

Jak vám chutnaly japonské sladkosti, které vám přinesl?

Moc. Rozdělil jsem se s klukama. Sasaki mi udělal radost, když za mnou přišel. Dal mi podepsaný míček a vyfotil se se mnou. Spoluhráči pak žertovali, že se asi taky nechají trefit. Je to velká osobnost.

A i díky němu na World Baseball Classic určitě vzpomínáte s láskou.

Samozřejmě, je to můj nejlepší životní zážitek. Moc lidí to nezažije, podívat se mezi světovou špičku a dokázat, že mezi ni taky patříme, je něco neuvěřitelného. Pořád jedu na radostné vlně, ta asi jen tak neskončí. Budu si to navždycky pamatovat.

Za historický úspěch na WBC jste obdrželi ocenění od premiéra Fialy, to byste dřív asi taky nečekal.

To opravdu ne. Je to stejné jako s tou účastí, moc lidem se takový zážitek zkrátka nepoštěstí. Pro nás všechny je to velká čest, dostat takové ocenění, slyšet ho mluvit. Navíc setkat se s týmem při takové příležitosti je něco neskutečného a lvíčka si asi někde vystavím.

baseballczech It's official ✅



Willie "Skála" Escala received Czech citizenship and honors for his contributions to Czech sports at the World Baseball Classic. Welcome to the family ⚾️



#baseballczech #czechbaseball #baseballczech #czech #czechrepublic oblíbit sdílet odpovědět uložit

Ví o tom vaše maminka?

Ano, minulý týden jsem jí o tom psal.

Co na to říkala?

Že je to úžasné. Máma je na mě pyšná, měla ohromnou radost. Těší ji už jen to, že reprezentuju její rodnou zemi. Když jsem jí řekl, že nás ocení český premiér, asi ji to dojalo.

Můžete ji potěšit i v září na mistrovství Evropy.

O to se samozřejmě pokusím. Na mistrovství se moc těším, zvlášť, když se hraje tady. Konečně mám i český pas, takže už jsem plnohodnotný člen české baseballové reprezentace. V září všem ukážeme, že skutečně patříme mezi elitu. A kdo ví, třeba vybojujeme medaile.