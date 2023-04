Malé Nagano. Teď ještě medaili z mistrovství Evropy, říká trenér baseballistů

Do Tokia odlétali jako naprostí outsideři. Nakonec na prestižním turnaji World Baseball Classic dokázali, že i Češi umí hrát baseball. Získali si srdce všech fanoušků, psala o nich japonská a americká média. A co víc, jedinou výhrou ve skupině si zajistili účast na dalším světovém šampionátu v roce 2026. „Je to pohádka, před rokem by to nikoho nenapadlo,“ dojímal se trenér Pavel Chadim.