Tvrdší než železo! Baseballista udělal zákrokem díru do plotu, zaujal i Ameriku

Jako zadní polař se dvaadvacetiletý baseballista Tomáš Chadim s chutí dívá na zákroky, při nichž se hráč na konci hřiště vyšroubuje do vzduchu, natáhne se po míči a v poslední možné chvíli ho zachytí, čímž soupeři „ukradne“ už téměř jistý homerun.

Takový kousek se mu zatím v kariéře ještě nepovedl, pozornost v rámci svého sportu si však získal jiným počinem, v určitém ohledu efektnějším a z hlediska osobního nasazení i obdivuhodnějším.

V duelu české reprezentace proti Nizozemsku na mistrovství Evropy do 23 let v Rakousku dokázal zahrát aut v zadním poli chycením míče ze vzduchu, přestože při tom proletěl plotem, hlavou byl mimo hřiště a z díry v bariéře mu koukaly jen nohy.

„Míč v rukavici jsem udržel, to jsem považoval za hlavní,“ prohodil Chadim, hráč brněnských Draků, po návratu ze šampionátu.

Jeho tým bojuje o titul v extralize s pražským Tempem, on se na to dívá z tribuny. Z levém zápěstí má potrhané vazy, na pět týdnů musí mít sádru a pak se uvidí, jestli nepůjde na operaci.

Finále extraligy

Po dvou zápasech je stav finále extraligy mezi Draky Brno a Tempem Praha nerozhodný 1:1. První duel vyhráli brněnští obhájci titulu v pátek doma 3:2, druhý pak v sobotu v Praze Tempo v poměru 7:5. Třetí duel se hraje v neděli od 13 hodin v Brně, čtvrtý pak příští sobotu na Tempu. Případný rozhodující zápas by hostili opět Draci příští neděli.

„Zákrok výborný, následky horší,“ utrousil Hynek Čapka, kouč Draků. „Zdálo se mně, že má Tomáš dobrou formu. Určitě bych hodně uvažoval o tom, že by ve finále nastoupil, zřejmě jako suplující pálkař. Takový je baseball. Viděl jsem ten zákrok asi třikrát, a říkal jsem si, ty vole, dobře, chytil to, ale nemyslím si, že by se na takovém hřišti mělo hrát mistrovství Evropy, že tam je takový plot,“ uvažoval trenér.

Že hráč v zadním poli při zákroku narazí do bariéry, je v baseballu běžné. Obvykle je ale bariéra pokryta polstrováním nebo je nižší, takže přes ni polař přeletí. „Vidíte i v MLB, že borec letí za balonem a spadne až do diváků. Viděl jsem v Hluboké nad Vltavou běžet hráče za odpalem v takové rychlosti, že vyrazil zavřenou branku v plotu. Tohle bylo něco jiného,“ pátral v paměti Čapka.

Zareagovaly MLB a ESPN

Chadimův zákrok se stal okamžitě známým. Dostal se do článku na oficiálním webu zámořské profiligy MLB a televizní sportovní kanál ESPN ho zařadil na druhé místo svého žebříčku Top 10 pozoruhodných událostí baseballového týdne.

Před brněnského „železného muže“ se dostal jenom nadhazovač Michael Lorenzen z Philadelphie, jemuž se v MLB povedlo zaznamenat ceněný no-hitter, tedy zápas, v němž nepovolil soupeři ani jeden odpal.

„To je docela dobrá společnost, pěkné druhé místo. Jsem poctěn, že se můj zákrok dostal do vysílání, dostal jsem i hodně zpráv,“ pousmál se Chadim, jehož siluetu někdo v dějišti utkání na plot namaloval tak, jako když na místě činu zůstane obrys mrtvoly.

V inkriminovaném okamžiku prý nečekal, že je tak blízko plotu, aby do něho při zákroku musel nabourat. Volání spoluhráčů, ať zastaví, v zápalu boje neslyšel. „Koncentroval jsem se jen na to, abych míč chytil. V adrenalinu jsem chtěl ještě pokračovat v zápase, nepřišlo mi to tak dramatické. Až po minutě a půl jsem začal cítit velkou bolest,“ řekl.

Až zpětně začal Chadim, syn reprezentačního trenéra Pavla Chadima, domýšlet možné následky, jimž unikl. Na druhý den po zápase si šel cvičně pravou rukou zatřást plotem, do kterého udělal díru, a překvapilo ho, jak je pevný. Bez rozběhu se mu ho prohnout nepodařilo.

„Osobně si taky myslím, že to mohlo dopadnout daleko hůř. Když tam naletěl, měl jsem obavu, že to nebude dobré,“ připustil i zkušený reprezentant Jakub Hajtmar, hrající za Draky. Chadima za jeho srdnatost pochválil. „Nádherný moment. Je vidět, že v něm ta bojovnost je, že když o něco jde, tak proskočí plotem, aby mančaftu pomohl. Měl výhodu, že plot byl uvolněný, že proletěl mezi jeho žebry. Narazit do tyčky, tak nevím, co by se stalo. To nebyl žádný plůtek, to byl normální plot na obehnání stavby,“ podivoval se také Hajtmar nebezpečnému prvku na hřišti.

Daný zápas český tým s Nizozemskem prohrál 1:2 a Chadim přišel o finále extraligy, přesto během prvního duelu série o český titul prohlásil: „Považuji to za jeden z nejlepších zážitků, které se mi na baseballovém hřišti staly. Troufám si říct, že takový zákrok už nezopakuju. Kdybych ten míč nechytil, tak asi mluvím jinak, ale že jsem ten aut udělal, tak jsem rád a asi bych to udělal znovu.“