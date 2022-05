Draci loví v Karibiku. Brněnský baseball teď má rytmus salsy

Mladý baseballista Draků Hugo Pejchar převzal od Českého klubu fair play ocenění za svůj rytířský počin ve čtvrtfinále Českého poháru věkové kategorie do 18 let. V něm za stavu 0:1 z pohledu Draků opravil výrok rozhodčího v neprospěch svého týmu, přestože se tím soupeř dostal do výhodné skórovací pozice. Již dříve za to převzal cenu fair play na galavečeru českého baseballu.