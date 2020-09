U prvního titulu Draků byli coby hráči. Teď slaví i jako trenéři

„Když mám dvaadvacítku a my jsme měli jedenadvacet titulů, nabízelo se, že chci ten dvaadvacátý. Taky mám letos padesát let, za necelý měsíc. Chtěl jsem titul jako nejhezčí dárek. Táhlo mě to celý rok,“ vyznal se Čapka.

Draci pod jeho vedením o víkendu k 22. titulu došli, když Arrows Ostrava ve finále porazili 3:1 na zápasy. Byla to těžká série, pro Brňany o to důležitější, že Arrows jim titul předloni vzali a vyhráli ho dvakrát po sobě.

„Třikrát po sobě už by to byla šňůra, to jsme nechtěli,“ usmál se další z trenérů brněnských baseballistů Pavel Chadim. Stejně jako Čapka byl před pětadvaceti lety u toho, když Draci slavili zlato poprvé. Patří k pilířům zlaté dynastie a pamatuje roky, kdy byl titul formalitou.

„Ale taky bývaly extrémně těžké sezony, třeba když za Techniku Brno hrál Roger Deago. Letošní play off bych srovnal právě s těmito roky. Sezona byla náročná a troufnu si říct, že favoritem mohla být i Kotlářka, kdyby jí do Ameriky neodjel nadhazovač Daniel Padyšák. Titulu si v této konkurenci strašně vážíme,“ řekl Chadim.

Spolu s touto dvojicí Draky trénují i další klubové legendy Karel Hrušovský a Petr Minařík, ti však u prvního titulu nebyli.

Čapka s úsměvem vyloučil, že by si do své druhé trenérské sezony vzal na dres číslo 23 jako motivaci k dalšímu zlatu. Měnit neplánuje ani Chadim, nosící na zádech třináctku.

Víc než na magii čísel budou trenéři hledět na doplnění týmu, v němž končí někteří veteráni: určitě se loučí Tomáš Polanský, pokračování zvažuje Radim Chroust a přestup jinam Martin Schneider. Nahradit je mohou někteří z borců týmu do 21 let, kteří usilují o šestý titul v řadě.