Respekt k amatérům vydržel. Baseballisté Japonska si s Čechy opět zahrají

Mladíci se kvalifikovali na Little League Ve stopách svých dospělých kolegů se vydali členové žákovského výběru, jimž se podařilo postoupit na hlavní turnaj Little League do amerického Williamsportu. Tým, složený z dvanáctiletých chlapců z Brna, Třebíče a Jihlavy, vyhrál evropskoafrickou kvalifikaci bez porážky. Little League se ve Williamsportu bude hrát od 16. do 27. srpna a zápasy odvysílá stanice ESPN.