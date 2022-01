Loudův rok: posun o 70 míst v žebříčku a vidina olympijské Paříže

„Pro mě to byl nejúspěšnější rok v životě, posunul jsem se o hodně míst dopředu. V příštím roce chci na to navázat a kvalifikovat se na mistrovství světa a Evropy. To jsou mé cíle, za kterými půjdu,“ svěřil se Louda, který v dubnu oslaví teprve třiadvacáté narozeniny.

Jeho poslední loňskou akcí byl turnaj International Series v Miláně, i tam předvedl parádní formu. Opora extraligového BA Plzeň se v Itálii dostala do finále, ve kterém prohrála s největším evropským talentem Alexem Lanierem z Francie 1:2 na sety. „Rozhodly nevynucené chyby, které on nedělal, ale já jo. Připsal jsem si však důležité body, což mě těší,“ hodnotil Louda.

Nicméně turnaje v Miláně se účastnili převážně hráči z Evropy, protože ve stejném termínu se ještě pořádalo mistrovství světa, které kolidovalo právě s turnajem v severní Itálii. Louda tak nenarazil na badmintonistu z první světové stovky.

„Konkurence nebyla taková, jako je vždycky. Povedlo se mi využít dobrého losu, který jsem měl. V každém zápase jsem byl já ten favorit a bylo důležité, že jsem postavení udržel.“ Suverénně nejtěžší duel odehrál ve finále. Šestnáctiletý Lanier je považovaný ze největší evropský talent, v Paříži se připravuje s nejlepšími francouzskými badmintonisty.

„Útoky, které předtím na soupeře stačily, on vždycky vrátil a velmi mi to znepříjemnil. Body se proti němu uhrávaly opravdu těžce. Má skvělý pohyb a kondičku,“ ocenil mladíka Louda, který první set prohrál velkým rozdílem. V tom druhém už se mu dařilo lépe prosazovat.

„Musel jsem být více trpělivý, on fakt vracel neskutečné věci. Proto jsem více chodil k síti a snažil se o to, abych byl aktivnější a zakončoval. Občas mi to tam spadlo,“ popisoval plzeňský rodák, kterému se však zcela nepovedl rozhodující třetí set. „Myslím, že Lanier má obrovský potenciál. Dotáhne to daleko. Uvidíme, jak se bude zlepšovat.“

Louda si i tak připsal slušnou porci bodů do žebříčku a potvrdil celoroční skvělou formu. Dlouhodobě se pod trenérem Josefem Rubášem připravuje v Plzni, kde se loni otevřelo Národní badmintonové centrum. Svaz navíc reprezentaci najal i uznávaného španělského trenéra Oscara Martíneze.

Na přelomu roku a během Vánoc si český šampion užil chvíli volna, na konci ledna už Loudu čeká další mezinárodní akce - turnaj Swedish Open 2022 v Uppsale.