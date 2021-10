Badminton hlásí generační obměnu. Pomáhá s ní i španělský expert na vzestup

Dort za bronzový příslib Členové badmintonové reprezentace do 17 let. Jejich bronz je historickým úspěchem, jde o vůbec první medaili z evropského šampionátu. V Brně si za to pochutnali na obřím dortu. Půldruhého měsíce poté, co přivezli senzační bronzové medaile z mistrovství Evropy, se během Czech Open v Brně dočkali symbolické odměny členové badmintonové reprezentace do 17 let. Jejich bronz je historickým úspěchem, jde o vůbec první medaili z evropského šampionátu. V Brně si za to pochutnali na obřím dortu. „Na pódiu stály Francie, Rusko a Dánsko. Vidět mezi nimi českou vlajku se nikdy nepovedlo. I moje generace se po úspěchu ve skupině pravidelně loučila ve čtvrtfinále. Tato generace se ale ve čtvrtfinále prosadila, dokázala porazit nasazené Švédsko. Bronz považuji za výtečný signál, protože spousta hráčů bude patřit do kategorie U17 až za rok a představí se na turnaji v této věkové kategorii ještě jednou,“ řekl předseda českého badmintonu Petr Koukal.