Badmintonista Louda vyhrál mezinárodní mistrovství republiky

Dvaadvacetiletý Louda si v semifinále hladce poradil s turnajovou osmičkou Indem Sirilem Vermou. Ve finále sice ztratil první set, ale pak vyrovnal a v rozhodující sadě prokázal pevnější nervy a vyhrál 27:25.



„Ani už nevím, jak se mi to podařilo vítězně dotáhnout. Některé výměny byly až bláznivé, odvracel jsem dva nebo tři mečboly. Snažil jsem se hru kontrolovat, zbytečně neriskovat. Na konci to byly úžasné emoce, jen jsem seděl a řval,“ řekl Louda. „Určitě to je jeden z mých největších úspěchů kariéry, možná ten největší,“ dodala aktuální česká jednička.

„Jsem moc rád, že Honza na mě navázal. Vidíme v něm velký potenciál a právě on může usilovat o účast na olympijských hrách v Paříži. V Brně si dokázal, že může porážet asijské hráče,“ řekl předseda badmintonového svazu Petr Koukal, který turnaj vyhrál před 12 lety.