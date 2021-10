Vítěz badmintonového Czech Open: Finále bylo až bláznivé

Dvanáct let nemělo Czech Open českého vítěze, až nyní dvaadvacetiletého Loudu, který svým triumfem navázal na Petra Koukala.

Už jste vstřebal, co jste v Brně vůbec dokázal?

Je to obrovský úspěch. Tím, že je to na domácí půdě, si toho hodně vážím. Atmosféra a diváci mi hodně pomohli.

Nejlépe jste zahrál asi v semifinále, že? Inda Sirila Vermu jste smetl 21:9 a 21:12...

Určitě to byl jeden z nejlepších letošních zápasů, navíc bylo trochu vidět, že je Verma unavený.

Finále už bylo daleko vyrovnanější, s Malajcem Ng Tze Jongem jste bojoval až do poslední chvíle. Nakonec úspěšně.

Ani už nevím, jak se mi podařilo utkání dotáhnout do vítězství. Některé výměny byly až bláznivé, odvracel jsem dva nebo tři mečboly. Snažil jsem se hru kontrolovat, neriskovat. Na konci to byly úžasné emoce, jen jsem seděl a řval.

Kam svůj úspěch řadíte? V kariéře už máte za sebou třeba účast ve finále turnaje Iberdrola Spanish International.

Tohle je ale titul z domácí akce, kde bylo rovněž hodně kvalitních hráčů. Mezi nimi třeba Asiaté, kteří teprve začínají na evropských turnajích a za několik let můžou patřit ke světové špičce. Určitě je to jeden z největších úspěchů mé kariéry, možná ten vůbec největší.