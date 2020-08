Gladiators uspěli také v Plzni, urvali třetí vítězství v řadě

Ostrý test je teprve čeká, doma přivítají Sígrs Tři výhry, stoprocentní bilance při skóre 120:34 a vedoucí příčka ve skupině Západ. Hodně nadějně vypadá aktuální situace Vysočina Gladiators v novém ročníku Paddock ligy. Na druhou stranu je potřeba dodat, že i trenér jihlavského celku Ondřej Paulus přiznává, že skutečný ostrý test jeho svěřence čeká až tuto neděli, kdy doma přivítají brněnské Sígrs. „Věděli jsme, že jsme favorité skupiny Západ. A i když první zápasy proti týmům z naší skupiny – i přes to skóre – určitě nebyly jednoduché, jak na tom skutečně jsme, uvidíme vlastně až teď, kdy budeme hrát s jedním z favoritů celé soutěže,“ uvědomuje si Paulus. O tom, jak velká výzva nyní před Gladiators stojí, nemá smysl polemizovat. „Derby bych tomu úplně neříkal, ale rivalita je tam znát. Především proto, že jde o tým, který je kvalitní,“ připouští Paulus. „Loni jsme se Sígrs hráli dvakrát: jeden zápas skončil o bod, kdy jsme v Brně vyhráli 50:49, a druhý v prodloužení, kdy vyhrál soupeř u nás 28:27,“ připomíná výsledky z loňského jara. „Takže s nimi je to vždycky na těsno. A o to více chceme nyní vyhrát. Bude to něco jiného, než když nastoupíte proti týmu, který je v lize poprvé,“ pokračuje Paulus. Ten si uvědomuje, že zápas dvou týmů z odlišných skupin nebude tak klíčový z pohledu postupu do play-off. Ale přesto může před vyřazovací částí hrát svou roli. „Pokud by se nám se Sígrs, nebo později se Steelers, podařilo zahrát dobře, ukáže to, že na to tým má. Budeme vidět, že věci fungují, a budeme na tom dál stavět,“ líčí. „Pravděpodobně, pokud půjdou věci tak jak do teď, se se Sígrs nebo Ostravou potkáme v semifinále. Takže z pohledu sebevědomí to bude důležité,“ uvědomuje si. „Tyto týmy chcete porazit už jenom proto, že jsou to opravdu kvalitní soupeři,“ opakuje. „O to víc se na to musíme připravit.“ Kouče těší, že zatím je jeho tým v dobré formě. „Bylo by veliké zklamání, kdybychom nepostoupili do play-off. Zatím k němu máme velice dobře nakročeno,“ uvědomuje si. „Ale my chceme do finále. A to může být otázka jednoho zápasu, semifinále, na které se už od teď budeme chystat,“ dodal.