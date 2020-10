Vyhráli základní část, o play off však Gladiators přišli

Předčasné ukončení, přímo související s vývojem pandemie koronaviru, zároveň znamená, že letošní ročník nejvyšší soutěže zůstane bez vítězů i konečného pořadí. Poprvé od roku 1994 Česko nepozná své mistry v americkém fotbale.



„Asi to není velké překvapení, my jsme s tím trošku počítali už asi před čtrnáct dní,“ uvedl hlavní trenér Vysočina Gladiators Ondřej Paulus. „Je to samozřejmě pro nás škoda, protože sezonu jsme měli dobře rozjetou. Ale nedá se nic dělat.“

Pozitivum? Stihla se odehrát kompletní základní část

Kouč jihlavského týmu bere s povděkem alespoň fakt, že se stihla odehrát celá základní část. „Je to super a jsme za to vděční. Na jaře to vypadalo hodně špatně, pak se sezona odložila a byly tu skeptické názory, jestli se vůbec bude hrát a kolik zápasů se stihne,“ připomíná Paulus.

Výsledky Gladiators v této sezoně 1. kolo, 16. srpna: Ústí n. L. Blades (D) 37:0

2. kolo, 23. srpna: Prague Mustangs (V) 69:6

3. kolo, 29. srpna: Pilsen Patriots (V) 44:28

4. kolo, 6. září: Sígrs Brno (D) 42:20

5. kolo, 20. září: Prague Mustangs (D) 40:0

6. kolo, 27. září: Ústí n. L. Blades (D) 27:0

7. kolo, 4. října: Ostrava Steelers (V) 35:6

8. kolo, 10. října: Pilsen Patriots (D) 35:0

„My jsme odehráli sedm zápasů, což proti běžným deseti, na které jsme zvyklí, není úplně špatné. Máme díky tomu skvělé zážitky,“ pochvaluje si.



Vysočina Gladiators se navíc mohou pochlubit skvělou bilancí: všech sedm utkání dovedli do vítězného konce. A osmý duel vyhráli kontumačně 35:0, poté, co soupeř z Plzně do Jihlavy neodcestoval.

„Sedm výher je určitě důvod k oslavám, je to velký úspěch,“ říká Paulus. „Můžeme si sednout, odpočinout si a říct si: letos nás nikdo neporazil.“ Do hlav se tak vkrádá myšlenka: nezasloužil si jihlavský tým získat titul za parádně zvládnutou základní část? Trenér Paulus má jasno: „Ano, vyhráli jsme základní část. ale fotbal je hlavně o play off, a v něm se mohlo stát cokoliv. Takže to určitě neznamená, že jsme vyhráli celou soutěž a máme právo být mistři,“ uznává sportovně.

„Navíc, takhle to bylo uvedené už v propozicích té odložené sezony. Pravidla byla přesně určena, aby nedošlo k nějakým zmatkům a zbytečným emocím,“ doplnil Paulus.

Nikdo v tuto chvíli neví, kdy začne příští sezona

Jihlavský kouč zrušený závěr sezony bere jako dobrou motivaci pro příští rok. „Další sezona bude jiná: kdo ví, kdy začne, kdo ví, kolik zápasů se bude hrát, a kdo ví, jaký budeme mít tým. Ale motivace zůstává jasná, dostat se minimálně tam, kde jsme byli letos. Projít do play off a pokusit se bojovat o finále,“ říká Paulus.

Zároveň připouští, že tým znovu čeká hodně práce. „Nepřijde to samo. Už příští týden tak začneme plánovat a vymýšlet, jak sestavit dobrý tým, který bude konkurenceschopný,“ dodal.